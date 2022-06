Von der Leyen pide a los líderes de la UE estar a altura de la responsabilidad con Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, pidió este miércoles a los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea (UE), que el jueves decidirán si dan a Ucrania el estatus de candidato a unirse al bloque comunitario, que estén a la altura "de la responsabilidad histórica" que enfrenta la UE con Kiev tras la invasión rusa.





Ukraine is going through hell for a simple reason: its desire to join the EU.



The @EU_Commission answered this desire explicitly.



Our opinion acknowledges the immense progress that ???? democracy has achieved since the Maidan protests of 2014.

