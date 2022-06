La Eurocámara aboga por elevar la reducción de gases efecto invernadero

El pleno del Parlamento Europeo ha adoptado este miércoles su posición sobre la reforma del Sistema de Comercio de Emisiones y pide elevar la ambición del objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2030 al 63%, frente al 61% propuesto por la Comisión como parte del paquete 'Objetivo 55', que incluye también el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) y el Fondo Social del Clima.



Con 439 votos a favor, 157 en contra y 32 abstenciones, los Eurodiputados han impulsado la ambición climática y han propuesto que la reforma contemple otros elementos como que los derechos de emisión gratuitos se eliminen gradualmente a partir de 2027 y se terminen en 2032 así como que los beneficios que se obtengan de este sistema se utilicen exclusivamente para la acción climática a nivel comunitario.





