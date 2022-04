Cinco muertos en el choque de un tren y una camioneta en Hungría

Al menos cinco personas murieron hoy y más de diez resultaron heridas, dos de ellas graves, al chocar una camioneta con un tren en la localidad húngara de Mindszent, en el sur del país, informó la policía local.





#Hungary - Collision occurred in #Mindszent, at the Déli utca railway crossing with a MÁV H-START 431-173 motor train from Szentes to Hódmez?vásárhely https://t.co/ToIvHdHmgF pic.twitter.com/TjjvrAXETz