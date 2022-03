Sánchez se reafirma en esperar al 29 para tomar medidas económicas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha ratificado este viernes en su decisión de esperar al 29 de marzo para aprobar en Consejo de Ministros las medidas que permitan hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania.



Sánchez ha vuelto a defender el calendario previsto en declaraciones a los periodistas en Roma, donde se ha reunido con los primeros ministros de Italia, Mario Draghi; Portugal, António Costa; y Grecia, Kyriakos Mitsotakis, con este por videoconferencia debido a que está contagiado por coronavirus.





Gracias a los PM de Italia, Mario Draghi; Portugal, @antoniocostapm; y Grecia, @kmitsotakis, por la reunión de cara al #EUCO. Trabajamos para llevar propuestas comunes que regulen el precio de la electricidad y protejan a familias y empresas de los efectos de la invasión de Putin pic.twitter.com/s247qyAfHD — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 18, 2022

Solo con repuestas europeas, concretas, factibles e inmediatas, podremos resolver el problema del alza del precio de la energía. Es un asunto común y debemos abordarlo unidos los 27 Estados de la UE. Es urgente. Vivimos una situación de emergencia y no podemos posponerlo más. pic.twitter.com/kN9VnVht1R — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 18, 2022

Parar la "violencia"

A la cita ha acudido también la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien acompañará también a Sánchez en la reunión que mantendrá este mismo viernes en Berlín con el canciller alemán, Olaf Scholz, dentro de suPese a las peticiones de la oposición de que adopte ya decisiones sin esperar al 29 de marzo, Sánchez ha considerado quede Bruselas de la próxima semana.En otro orden de cosas, Sánchez también paro convocado por una asociación empresarial del sector, a los que se ha referido como "minoría" y les ha pedido "responsabilidad" para"Nosotros llevamos desde el año pasado en un diálogo constante, casi diario, con las asociaciones del sector, uncuando se planteaba por el sector un paro que finalmente no se llevó a cabo como consecuencia de un acuerdo importante", ha señalado. En ese acuerdo, consensuado con las principales organizaciones empresariales del sector, se prohibió que la carga y descarga la hagan los camioneros o que se aplique una cláusula de revisión de precios, lo que incluye el precio de los hidrocarburos.Por ello, ante este paro convocado por una organización minoritaria, a la que no se han sumado las grandes patronales,que contravenga la convivencia". "Lo importante es garantizar que productores, distribuidores, transportistas y consumidores, tengan toda las garantías, que la economía se pueda realizar de la manera más normalizada posible", ha añadido, al tiempo que ha asegurado que se tiene que "garantizar el orden público ante determinadas conductas", que tilda de "vandálicas cuando no violentas".. Según el último Observatorio del Transportes, de enero de 2022, en España hay 377.827 vehículos pesados dedicados al transporte público y privado, de los que el 78,3% pertenece a sociedades mercantiles (con una media de 6 camiones por empresa), el 18,1% a personas físicas y el 2,9% a cooperativas.