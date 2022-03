Fallece Leon Schwarzbaum, superviviente del Holocausto

El superviviente del Holocausto Leon 'Henry' Schwarzbaum ha muerto a los 101 años en la ciudad alemana de Postdam, según ha anunciado el Comité Internacional de Auschwitz en su web.





Der #Holocaust -Überlebende Leon Schwarzbaum ist tot. Er überlebte als Einziger seiner Familie die NS-Konzentrationslager #Auschwitz und Buchenwald, sowie zwei Todesmärsche. Später lebte er als Kunst- und Antiquitätenhändler in #Berlin . Er starb mit 101 Jahren in Potsdam. pic.twitter.com/HePHwhMNFU

Er gab all jenen, die in der Shoah ermordet wurden, seine Stimme: Leon Schwarzbaum. Als Einziger in seiner Familie überlebte er die KZ Auschwitz, Buchenwald und Sachsenhausen – und sprach darüber: unermüdlich, eindringlich, ungeschönt. Seine Stimme wird fehlen. pic.twitter.com/Hl1AhNWswv