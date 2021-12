Las restricciones anticovid se extienden por Europa

Con la Unión Europea convertida en el epicentro mundial de la pandemia de coronavirus y la desconocida variante ómicron acechando, muchos Estados miembros están reforzando las restricciones para contener los contagios ante la inminente llegada de Navidad, estrategia que respalda la Comisión Europea.



"Una acción contundente ahora nos ayudará a mantener los niveles de trasmisión bajos, a aliviar la carga sobre el sistema sanitario y mantener a la mayoría seguros durante estas fiestas", trasladó este martes en Bruselas la directora del ECDC, Andrea Ammon, al consejo de ministros de Sanidad de los países de la UE.



En la misma sesión, la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, llamó también a las capitales a "mantener o recuperar medidas de salud pública inteligentes y específicas".





After nearly two years tackling #COVID19, our ???? response continues??



▶?vaccinate & boost as many citizens as possible.

▶?wearing masks & keeping distances.

▶?coordination on procuring therapeutics & borders.



Our approach depends on us working always as #TeamEurope.#EPSCO pic.twitter.com/SJ9zmDJL3s