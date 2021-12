Francia cierra discotecas y pide limitar celebraciones

Las discotecas de Francia cerrarán a partir del próximo viernes, día 10, durante un mes y los festejos previos a la Navidad sufrirán restricciones para tratar de salvar las fiestas de fin de año ante el avance de la pandemia de covid, anunció hoy el primer ministro francés, Jean Castex.



Castex explicó el cierre de discotecas porque la elevada circulación del virus es importante entre los jóvenes y por la dificultad de llevar en ellas la mascarilla, al tiempo que señaló que las empresas afectadas recibirán ayudas económicas.



Asimismo, Castex indicó que, por ahora, no se justifican otras medidas restrictivas generalizadas, como la limitación de aforos o los toques de queda, pero pidió prudencia en todas las celebraciones navideñas, como las cenas de empresa u otras celebraciones.



El primer ministro pidió la anulación de las mismas cuando no sea posible llevar mascarilla y elevar la vigilancia en el resto.



"La idea no es prohibirlos, es que se respete la distancia y se lleve la mascarilla. Pero cuando no se pueda, serán prohibidos", dijo.





Le pass sanitaire, outil d'incitation à la vaccination et de protection face au virus, pourra être exigé, sous l'autorité des préfets lors de manifestations et événements en extérieur, comme les marchés de Noël. pic.twitter.com/2qG3PUWjLn — Jean Castex (@JeanCASTEX) December 6, 2021

Además, para los eventos navideños al aire libre, como los mercados de Navidad, muy populares en algunas regiones del país, será necesario el pase sanitario."Hasta las fiestas de fin de año, tenemos que bajar el ritmo sobre los eventos festivos en la espera privada (...)", dijo el primer ministro.Castex también señaló que se pedirá elevar el teletrabajo, con entre dos y tres días por semana, y que, que se cerrarán cuando se detecten tres positivos, mientras que se limitarán los deportes de contacto en el ámbito escolar.y su tasa de incidencia supera los 400 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los menos de 50 que tenía a principios de octubre.El número de pacientes hospitalizados supera los 12.000, de los que más de 2.000 están en unidades de cuidados intensivos, una cifra que, según las proyecciones del Instituto Pasteur, superará los 3.000 la semana que viene, lejos aun de los más de 7.000 de las olas precedentes.El ministro de Sanidad, Olivier Véran, indicó que la aparición de lapara frenar esta nueva oleada.Véran señaló que esta nueva variante es "más contagiosa pero no más peligrosa" que la Delta, mayoritaria en el país.