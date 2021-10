El SPD abre las reuniones con Verdes y liberales

El Partido Socialdemócrata (SPD) alemán abrió ayer conversaciones tripartitas con Los Verdes y el Partido Liberal (FDP) para explorar la formación de una coalición de Gobierno presidida por Olaf Scholz.

"Se ha creado confianza entre nosotros, eso es algo que se nota", señaló el secretario general del SPD, Lars Klingbeil, quien, además de adelantar que la próxima cita será el lunes, dijo que "nos tomaremos el tiempo necesario. La semana que viene está estrictamente planificada pero no podemos saber a donde llegaremos".

Entre Verdes y liberales y entre socialdemócratas y liberales existen diferencias programáticas que invitan a creer que las conversaciones no serán fáciles. Los Verdes fijaron ayer, antes de la conversaciones, una política de protección del clima que ponga a Alemania en camino de cumplir los compromisos contraídos en el Acuerdo de París como una condición para entrar al Gobierno. "Si el Gobierno futuro no logra poner a Alemania en camino a cumplir los compromisos de París habrá fracaso en una tarea histórica y nosotros no podremos formar parte de él", dijo el copresidente de Los Verdes Robert Habeck en declaraciones a la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF).

Los liberales, por su parte, vienen definiendo como líneas rojas el rechazo al alza de impuestos y el mantenimiento al llamado freno a la deuda que exige presupuestos equilibrados en tiempos de normalidad económica. Ello implica que socialdemócratas y verdes debería renunciar a sus planes de aumentar las tarifas impositivas.