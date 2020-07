"El plan de reconstrucción es la acción solidaria más importante de la historia de la UE"

Jaume Duch ha asegurado que aunque actuó de forma titubeante al inicio de la pandemia, la Unión Europea ha respondido rápido a la crisis. En un programa especial en Euskadi Hoy de Onda Vasca coincidiendo con la apertura de las fronteras exteriores de la UE, el portavoz y Director General de Comunicación del Parlamento Europeo ha destacado que en esta crisis se han comenzado a tomar decisiones económicas con mucha celeridad.

Sobre el plan de reconstrucción que debaten los estados miembros, Duch destaca que se trata de "la acción de solidaridad más importante de la historia de la UE. Se van a movilizar miles de millones de euros. Este plan de reconstrucción dobla, e incluso triplica, el plan Marshall, por lo tanto es lógico que haya debate entre los estados, pero la voluntad política existe. El plan supondrá un antes y un después en la historia de la UE. Supone la mutualización de la deuda y la federalización de la política económica de la UE".

Duch ha afirmado que ha habido coordinación a la hora de negociar la apertura de las fronteras exteriores de la UE. Lo mismo cree Jesús González, director de aquieuropa.com. En Euskadi Hoy de Onda Vasca ha destacado que la escalada no fue coordinada, pero que la desescalada está generando consensos entre los países miembros. "La Unión Europea en esta crisis ha estado a la altura. Nada que ver con lo ocurrido en 2008. Ha lanzado un mensaje de seriedad porque permite al entrada a quien cumple los criterios sanitarios y no a países importantes desde el punto de vista económico.

Sobre el Brexit, Jaume Duch teme que no haya acuerdo. "El tiempo se acaba y la negociación no va por el buen camino. Los británicos no pueden pretender tener las ventajas de un estado miembro y no estar sujetos a las obligaciones. Podemos llegar a un Brexit sin acuerdo con consecuencias muy negativas, en especial, para los ciudadanos y las empresas británicas".