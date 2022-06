Se espera que los vecinos de Licenciado Poza de Bilbao vuelvan este miércoles a sus casas

Incertidumbre y enfado. Así puede resumirse el día siguiente de los vecinos de los números 59 y 61 de la calle Licenciado Poza tras el derrumbe del lunes. Idas y venidas, llamadas telefónicas, mensajes de voz...Pero ninguna información nueva.

"No tenemos ninguna novedad. Seguimos desalojados y no sabemos cuándo vamos a volver. Han estado unos técnicos esta mañana pero no sabemos más. Nosotros estamos en un hotel", relataba una vecina afectada. El enfado era patente pues no es una situación agradable.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Bilbao ha asegurado mediante un comunicado que este miércoles se espera que puedan volver a sus casas. "Hoy los vecinos no van a poder dormir en sus casas. Solo entrar acompañados por la Policía para coger más cosas. Los obreros de la empresa llevan todo el día trabajando en el apuntalamiento pero no les va a dar tiempo a terminar. Para mañana previsiblemente sí".

En la calle no se hablaba de otra cosa. Comerciantes y vecinos comentaban lo sucedido y la mayoría no salía de su asombro. "El mismo día por la mañana vi entrar una máquina a las obras y luego por la tarde empecé a ver llegar bomberos, policías. Yo pensaba que era un incendio pero luego vi salir mucho polvo. Los vecinos estaban asomados a las ventanas y menudo susto se dieron", cuenta Xiomara del comercio Arreglos Indautxu sito frente a los portales afectados.

SUSTO



La palabra susto es la que mencionó también Mila, vecina del edificio de enfrente. Ella vio desde su casa cómo empezaron a llegar los servicios de emergencia. "Cuando vi las ambulancias pensé aquí hay movida. Yo me pegué un susto y vi a los vecinos en la calle".

El Ayuntamiento aseguraba que "el desalojo que se produjo en los portales 59 y 61 de la calle Licenciado Poza fue preventivo, porque no se descartaba la caída de algún cascote o material más. La integridad del edificio no está comprometida, la estructura está bien pero hay un elemento que hay que apuntalar. La responsabilidad de hacerlo corre a cargo de la empresa que está ejecutando las obras y lo tendrá que hacer, bajo supervisión municipal".

JUAN MARI ABURTO



El propio alcalde de Bilbao Juan Mari Aburto aseguraba durante un acto que "confíaba en que las familias afectadas pudieran regresar en breve a sus casas".

El edil ha explicado en declaraciones ante los medios que ocho personas fueron atendidas por los servicios sociales y se les ha ofrecido alojamiento. Además, Aburto ha afirmado también que ofrecen su ayuda al resto de vecinos que lo necesiten. "Ha sido un gran susto y se decidió desalojar por precaución. Desconocemos aún las causas exactas pero sabemos que el edificio no va a tener que ser derribado. Esperamos que el trabajador herido se recupere pronto".



DERRUMBE POR OBRAS



El suceso tuvo lugar sobre las 18.30 horas del lunes, en unas obras que se estaban realizando en una lonja de la calle Licenciado Poza, en el barrio de Indautxu, al derrumbarse parte del techo del local, que es el suelo del patio de luces de los inmuebles afectados.

La causa del derrumbe fue, al parecer, el uso de maquinaria neumática en la obra, según los Bomberos. Uno de los trabajadores de la obra resultó herido, no de gravedad, y fue trasladado al hospital de Cruces, según informó la Ertzaintza.

Como medida preventiva, ante la posibilidad de que siguieran cayendo cascotes u otro material, fueron desalojados de sus viviendas los vecinos de los bloques 59 y 61 de Licenciado Poza, y el Ayuntamiento activó los Servicios Municipales de Urgencias Sociales (SMUS) para gestionar los realojos necesarios.