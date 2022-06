Apuñalada una mujer en Barakaldo: "Me mata, tiene un cuchillo"

La rápida intervención de los vecinos del número 23 de la calle La Paz de Barakaldo ha podido ser decisiva para que su vecina del cuarto piso siga con vida tras haber sufrido en la noche de ayer un apuñalamiento a manos de su expareja. La víctima permanece ingresada en el hospital de Cruces con graves heridas por arma blanca, mientras que el presunto agresor fue detenido por la Ertzaintza poco después de los hechos, pese a haber emprendido la huida tras la intervención del vecindario. Tras pasar a disposición judicial por estos hechos, el presunto agresor, un hombre de 40 años, ingresó en prisión en la tarde de ayer acusado de un intento de homicidio.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las 4.00 horas de ayer, cuando el vecindario escuchó los gritos de la vecina del cuarto piso, una mujer de 40 años cuando estaba siendo apuñalada por su expareja. Ante las peticiones de socorro y los gritos de "me mata y tiene un cuchillo", los vecinos alertaron de forma inmediata a la Ertzaintza y uno de los vecinos logró abrir la puerta del inmueble y se encontró a la víctima tirada en el suelo y ensangrentada. "Hemos llamado a la Ertzaintza, he abierto la puerta y la he visto en el suelo", señalaron los vecinos de este edificio situado en el barrio de Gurutzeta. La primera acción de ayuda del vecindario fue colocar toallas a la víctima y, mientras esto ocurría, el presunto agresor huía del lugar de los hechos. Todo esto sucedió antes de que llegasen al lugar varias patrullas de la Ertzaintza que se encontraron a la víctima en el rellano con varias heridas por arma blanca y sangrando de forma abundante.

Los agentes le practicaron primeros auxilios hasta que se personaron en el lugar los servicios sanitarios que trasladaron a la mujer al cercano hospital de Cruces con heridas de gravedad por arma blanca. Una vez se había estabilizado y trasladado a la mujer al centro hospitalario, llegó el momento de tratar de dar captura al presunto autor de la agresión, un hombre de 40 años y que había sido pareja de la víctima en el pasado y con quien había tenido hijos en común.

Finalmente, tras varios minutos de búsqueda, la Ertzaintza encontró al presunto autor de los hechos, a quien identificó y detuvo acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa. Por todo ello, fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza y, posteriormente, fue derivado al Juzgado de Guardia de Barakaldo desde donde se le envió a prisión.

Por desgracia, este no es el primer caso de violencia contra la mujer que tiene lugar en las últimas semanas en la localidad fabril, ya que el pasado 26 de abril, Felisa, una mujer de 90 años fue asesinada, presuntamente, por su hijo, un hombre de 53 años. Hechos por los que el presunto asesino fue detenido el pasado día 9 para, tras pasar a disposición judicial, ingresar en prisión.