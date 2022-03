El Gobierno central concluye que el rescate de los cuerpos del Villa de Pitanxo "no es posible"

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha trasladado este jueves a los familiares de las víctimas del naufragio del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo' que el rescate de los cuerpos "no es posible", por lo que el Ejecutivo ha descartado bajar al barco hundido.

Así lo ha indicado Miñones en declaraciones a los medios al término de una reunión con los familiares, que se ha celebrado en la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, donde ha explicado que se han buscado las diferentes alternativas, pero ni el reflote del buque, ni enviar buzos al pecio, ni entrar en el barco con un robot no tripulado es "posible".

Según él, en el anterior encuentro con las familias (a finales de febrero) les explicaron que con los medios propios del Gobierno no era posible acceder al barco, por lo que en las últimas semanas se ha estado trabajando en la realización de un informe para buscar alternativas en el sector privado.

Sin embargo, ese documento recoge que "no es posible" rescatar los cuerpos del pecio, debido a una serie de "condicionantes" como la situación del mismo, ya que el barco está a unos mil metros de profundidad tras hundirse el pasado 15 de febrero a 450 kilómetros al este de Terranova (Canadá) --con nueve fallecidos, 12 desaparecidos y tres supervivientes--.

En el encuentro también han estado presentes, entre otros, la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba; el director general de Salvamento Marítimo, José Luis García Lena, y el director general de la Marina Mercante, Benito Núñez.

Este último, aseguró que es "inviable" recuperar los cuerpos, por lo que no se llevarán a cabo otras acciones, ya que el objetivo último no se puede realizar. En su evaluación, los técnicos explican que las condiciones del mar en la zona y la profundidad imposibilitan el rescate de los cadáveres. Según él, la única opción sería un reflotamiendo del pecio, pero a esa profundidad "no es factible".

Preguntado por la posibilidad de enviar una cámara al interior del barco para comprobar si allí dentro hay algún cuerpo, Núñez ha asegurado que "no se puede acceder al barco" debido a las características del buque pesquero y un buzo no puede bajar a tanta profundidad.

"Se ha descartado por condiciones principalmente técnicas. No hemos dado a las familias traslado de condiciones económicas porque lo que nos lleva a esta conclusión es que técnicamente no es viable", ha reivindicado Núñez, explicando que se desconoce un precedente similar.

"Hemos mirado todas las alternativas posibles", ha añadido Miñones, insistiendo en que enviar un robot al barco "como tanto piden las familias", no garantiza el poder recuperar los cuerpos, que es el "objetivo final".

"Una vez que tenemos las garantías de que el rescate de los cuerpos no es posible, se lo trasladamos a las familias. Entendemos el dolor, la frustración", ha sentenciado el delegado del Gobierno en Galicia, dando por finalizado el rescate.



Las familias de las víctimas lamentan la actitud del Gobierno de Sánchez

Ante esto, las familias de los fallecidos han lamentado la actitud "negativa" del Gobierno y han insistido en que continuarán pidiendo que se envíe un robot al barco para poder analizar la situación.

"Nos dijeron que no iban a hacer absolutamente nada", ha lamentado Kevin González, hijo de uno de los marineros cuyo cuerpo no fue hallado. Según ha explicado, para el Gobierno acceder al buque es "imposible o prácticamente imposible", y otras vías que se valoraron como el reflote del barco tampoco son viables.

Él, con el apoyo de las demás familias que asistieron a la reunión, ha solicitado que al menos se encuentre el punto exacto de dónde está el barco y se baje con una cámara a inspeccionar la zona. Pasos que, tal como ha explicado, el Gobierno no hará porque es "prácticamente imposible" rescatar los cadáveres.

Por su parte, María José de Pazo, hija del jefe de máquinas del 'Villa de Pitanxo', criticó la "falta de voluntad" del Gobierno y pidió a la Administración que "deje de mentir" diciendo que no se puede bajar al barco. También ha lamentado que se les está "dejando tirados" porque, según empresas con las que han contactado los familiares, sí es viable bajar al pecio. "Otra cosa es que no haya voluntad", ha sentenciado.

De Pazo se ha preguntado si en un futuro, si ocurre una catástrofe similar, el Gobierno actuará igual o no. Una pregunta retórica parecida a la que hizo Kevin González, cuestionando qué haría el Ejecutivo si en vez de 12 marineros en el barco hundido viajase el Rey Felipe VI.

El naufragio naufragio del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo', con base en Marín, se produjo el pasado 15 de febrero a unos 450 kilómetros de Terranova. De los 24 tripulantes de la nave, tres fueron rescatados con vida, Juan Padín, su sobrino Eduardo Rial Padín y el marinero de origen ghanés Samuel Kwesi. Además, se recuperaron los cadáveres de otros 9 marineros: Rogelio Franco, Miguel Lumbres, Diego Andrés Moré, Daniel Fernando Moré, William Arévalo Pérez, Ricardo Alfonso Cruz Flores, José Antonio Cordero, Fernando Santomé y Apaanah Pelungo Zure.