Una mujer recupera 470 euros que le cobraron de facturas de luz de otros

No siempre los errores acaban bien pero Matilde ha conseguido el dinero que le cobraron de otros recibos de luz ajenos al suyo. Lo hecho gracias a la mediación de Facua Euskadi que ha logrado que le devuelvan los 470 euros abonados. Eso sí sin disculpas ni indemnización.

Endesa amenazó con cortarle la luz si no pagaba los recibos de varias viviendas ajenas, según la asociación de consumidores. Según Facua, la mujer, Matilde P. S., que tiene la luz contratada con Iberdrola, recibió, de un día para otro, una serie de facturas atrasadas de Endesa. "Me amenazaban con cortarme el suministro todos los días, decenas de veces. Llamaban al trabajo. Yo intentaba explicarles con paciencia que estaban cometiendo un error. Ellos me decían que tenía que darles una justificación fiable para no pagarles ¿Qué justificación querían?", cuenta la afectada a Efe.

Como tiene una hija pequeña en casa, decidió pagar una parte de las facturas, que ascendían a un monto de 470 euros.

Cuenta que el técnico de la compañía que fue a su casa y comprobó sus facturas "sí se mostró más comprensivo". "Me dijo que me estaban cobrando de otros CUPS (lo que significa que los cargos venían de otras viviendas, otros contratos)".

La mujer recurrió a Facua, cuyo equipo jurídico redactó una reclamación, a la que Endesa respondió achacando los quebraderos de cabeza a que había sometido a Matilde a "un error en el proceso de contratación".

Sin disculparse ni proponer una compensación, la energética ha devuelto los 470 euros y cancelado otras tres deudas que había emitido en las últimas semanas, por un importe de más de 150 euros.