Esan denuncia un ataque con pintadas a su sede de Barakaldo

El sindicato policial Esan ha denunciado este domingo un ataque a su sede de Barakaldo con pintadas como "zipaioak -forma despectiva de llamar a los agentes de la Ertzaintza- hiltzaileak -asesinos-".

Esan ha hecho esta denuncia en una nota que acompaña con dos fotos de una fachada con pintadas en las que se acusa a ese colectivo de matar a Iñigo Cabacas, el hincha del Athletic que murió tras recibir el impacto de una pelota de goma de la Ertzaintza; Kontxi Sanchiz, fallecida tras sentirse indispuesta mientras se celebraba una manifestación en 2004 en Hernani; y Rosa Zarra, fallecida en 1995 días después de unos incidentes en una manifestación con heridos en San Sebastián.

En las pintadas también se lee "Esan, ordainduko duzue" (Esan, lo pagaréis) y "herriak ez du barkatuko" (el pueblo no perdonará).

El sindicato policial ha recordado que días antes Esan se había quejado por una información de ETB que atribuía la muerte de Rosa Zarra a un pelotazo de la Ertzaintza, lo que "ha servido, como no podía ser de otra manera, para que ETB rectificara públicamente el hecho", ha indicado.

Tras las pintadas en su sede, Esan ha indicado: "Somos los mismos que no reculamos cuando nos pegaban un tiro en la nuca, nos ponían un petardo o nos lanzaban un coctel molotov con ácido sulfúrico. No nos arrugamos entonces y no nos vamos a arrugar ahora".