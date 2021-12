Detenido en Gijón tras atacar con un cuchillo a su ex pareja y autolesionarse después

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gijón a un hombre, de 48 años, que atacó con un cuchillo a su ex pareja en presencia del hijo de ambos, y que después se autolesionó antes de ser arrestado. Según el relato policial, los hechos tuvieron lugar sobre las 17.30 horas del pasado día 26, en la calle Martín, en el barrio de La Calzada.

La mujer se disponía a marcharse con su hijo, de diez años, en coche, tras una discusión previa con su ex pareja. El hombre trató entonces de impedírselo y se puso delante del coche, llegando a sacarla "violentamente" a ella del mismo, a la que amenazó con un cuchillo.

Ella se hirió en ese momento en las manos al tratar de quitarle el cuchillo, que logró tirar al suelo. En ese momento, madre e hijo corrieron a refugiarse a un bar cercano y el hombre cogió el coche de la víctima y las persiguió. En varias ocasiones hizo amago de empotrar el coche contra el bar, con la intención de que la mujer saliera, llegando a tocar la fachada del local.

Posteriormente, él se bajó del coche e intentó que le abrieran la puerta del bar, desde donde habían alertado a la Policía. Al escuchar las sirenas de la Policía, el hombre salió corriendo y se escondió en unos matorrales cercanos, donde comenzó a autolesionarse con el cuchillo. Los agentes que acudieron al lugar evitaron que siguiera haciéndolo.

El hombre fue trasladado inicialmente al hospital de Cabueñes, pero fue finalmente derivado al HUCA, en Oviedo. También la mujer, que había sido atendida primeramente en el hospital de Jove, fue derivada al HUCA. Los dos fueron intervenidos quirúrgicamente y evolucionan bien.

El detenido se encuentra bajo custodia policial y se espera que el juez adopte una decisión este miércoles. En un principio, no se teme por su vida, pero no estaría aún en situación de ser trasladado. Asimismo, todavía no se le ha podido tomar declaración.