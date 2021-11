El migrante ahogado en el Bidasoa podría ser un temporero de Costa de Marfil o Sudán

El cadáver del migrante hallado el pasado sábado flotando en aguas del río Bidasoa, en la localidad guipuzcoana de Irún, podría corresponder a un temporero de 38 años de Costa de Marfil o Sudán, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press.

El cuerpo no tenía documentación, únicamente un certificado de vacunación covid expedido en El Ejido (Almería), con lo que se piensa que podría ser un temporero. De esos documentos se extrae también que pueda tener 38 años y, por el apellido, se especula que pueda ser de Costa de Marfil o de Sudán.

Las labores de identificación están siendo "muy complicadas" porque el cuerpo llevaba alrededor de una semana en el agua y se encuentra en "mal estado". Las pruebas de huellas dactilares no han dado resultado porque el hombre no había pasado por los recursos del Gobierno Vasco y, al parecer, tampoco está registrado en otros recursos del Estado, con lo que aún no se sabe de quién se trata.

También se le están practicando pruebas de ADN, pero sin familiares con quien cotejarlo, "tampoco parece que pueda dar mucho resultado", han apuntado las citadas fuentes. El cuerpo sigue en el anatómico forense de Donostia, tutelado por el juzgado y bajo investigación de la Ertzaintza.