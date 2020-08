Tardarán una semana en identificar la tibia hallada en el vertedero de Zaldibar

El viceconsejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Zubiaga, cree que se tardará entre tres días y una semana en identificar a qué trabajador pertenece la tibia envuelta en tela encontrada ayer en el vertedero de Zaldibar, que se derrumbó en febrero y en el que quedaron sepultados Joaquin Beltrán y Alberto Sololuze.



El resto óseo se localizó este pasado domingo, después de desenterrar en una de las zonas de la escombrera 250.000 metros cúbicos de deshechos y lo equivalente a un edificio de ocho pisos.



En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Zubiaga ha recordado que la zona en la que se ha encontrado un resto óseo de alto riesgo, y se tiene que trabajar con maquinaria más pequeña "e incluso a mano, haciendo una labor mucho más arqueológica".



Se debe tratar, según ha precisado, de un trabajo que debe hacerse "con mucho más cuidado y mucha más precisión". "Ayer a la mañana, ya estábamos encontrando restos de la báscula y la hipótesis era que, al menos, uno de los trabajadores podría estar en esa zona. Una vez encontrados los restos de báscula, se buscó a ver si había algún resto humano. Al encontrar un resto humano, es de suponer que en una zona próxima pueda hallarse más", ha manifestado.



Tras recordar que hay un protocolo aprobado con conocimiento judicial para actúar al encontrar restos humanos, ha apuntado que se paraliza la obra, se aísla e interviene la Policía científica de la Ertzaintza y los forenses tratan de determinar, por lo menos preliminarmente, qué se ha encontrado. A partir de ahí, se pasa a la fase de laboratorio de análisis de los restos hallados.



Los trabajos de búsqueda se centrarán en la zona donde se han encontrado los restos de báscula, que no es donde estaba inicialmente la báscula, sino que ha habido una traslación de esta a muchos metros, y con una capa importante de residuos por encima.



LA PLATAFORMA DE LA BASCULA

Entonces, mediante un trabajo más minucioso,, después, con otra parte que queda, que es la plataforma donde estaba antes la báscula. "Se intentará localizar allí los restos de ambas personas", ha indicado el viceconsejero.De no ser así, quedaría todavía la parte alta de la plataforma báscula, "que llevaría bastante tiempo de trabajo porque habría que asegurarlo". "El gran problema de esta obra no era solo sacar material, sino sacarlo sin riesgo, ni para los caseríos que están debajo ni para la autopista", ha añadido.En este sentido, ha explicado que. Por ello, cree que hacer estimaciones de tiempo para localizar los cuerpos de ambos trabajadores "no es fácil".Para identificar los restos restos óseos encontrados, se precisarían unos días. La obtención de ADN del hueso y la comparación con un familiar llevaría unos tres o cuatro días o una semana.Josu Zubiaga ha señalado que ayer a la tarde se comunicó a la familia de los desparecidos que se había localizado un resto óseo en la zona, pero "si poder avanzar nada más". "Según se vayan teniendo conclusiones, se irá comunicando a la familia·, ha concluido.