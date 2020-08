Una niña a punto de morir ahogada tras ingerir un nugget de pollo con una mascarilla dentro

Maddie la pequeña hija de 6 años de Laura Arber, estuvo a punto de morir ahogada al ingerir trozos de mascarilla quirúrgica, la cual venía dentro del nugget que había pedido en una conocida cadena de comida rápida en Aldershot, Reino Unido. Al principio Maggie se atragantó comiendo, algo totalmente normal.Su madre Laura tuvo que meter los dedos en la boca de la niña para forzarla a sacar ese trozo de comida. Cuando la niña saco ese trozo de pollo se dieron cuenta que dentro del nugget había trozos de mascarilla quirúrgica.



"Era una mascarilla, y estaba completamente cocida dentro del trozo de pollo", explica la madre a la BBC. "Primero no pude ver lo que era, pero miré dentro de la caja de nuggets y vi que había algo azul que sobresalía de dentro de otra de las piezas. Era una mascarilla, cocinada, como si fuese un chicle. Asqueroso. Si no hubiese estado en la habitación, no sé lo que hubiese sucedido".



Laura tras el susto volvió al establecimiento para hablar con el encargado, quien le explicó que los nuggets no se preparaban es la cocina. Tras esta explicación, la madre quiso advertir a todos los padres del menu infantil del restaurante advirtiendoles de que por mucho que sea para niños, no es seguro.





6-year-old chokes on face mask baked into McDonald's chicken nugget: https://t.co/4sPkq9AITd pic.twitter.com/Z3DwLb0gkU — Complex (@Complex) August 5, 2020

han dado explicaciones sobre lo acontecido alegando que cuando se enteraron abrieron una investigación con el proveedor de los nuggets y comentando que han tomado las acciones necesarias para que cualquier producto de este proveedor sea retirado de sus restaurantes.