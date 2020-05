Una plataforma lamenta la muerte de una mujer sin hogar en Gasteiz

La Iniciativa por el Derecho a Techo y contra la Exclusión Social de Gasteiz ha lamentado el fallecimiento de una mujer en el frontón habilitado para atender a personas sin hogar en el barrio vitoriano de Lakua y ha pedido que no se convierta a estas personas en invisibles.

La mujer se llamaba Yolanda, era vecina de Gasteiz, tenía 42 años y, según ha denunciado la plataforma, su fallecimiento, el pasado miércoles, y el de otras personas que no tienen hogar son "ocultadas" por las administraciones que "no quieren ver esa realidad" y no hacen lo suficiente para que estén atendidas "como se merecen".

En un comunicado, esta asociación ha recordado que hace diez días 43 personas utilizaban para dormir el frontón de Lakua y 11 el gimnasio de Pío Baroja. Además, hay otras cien personas que utilizan varios recursos municipales.

Además hay muchas otras personas que están viviendo en servicios residenciales o en casas que no reúnen los requisitos mínimos recomendables como las que están en las viviendas municipales abandonadas de Olarizu, "sin tener siquiera acceso al agua".

La plataforma ha exigido al Ayuntamiento de Gasteiz y a la Diputación de Araba que pongan todos los medios para evitar que siga habiendo personas sin hogar y amplíen de manera urgente los recursos habitacionales.

"¿No hay acaso capacidad para apoyar a poco más de un centenar de personas en nuestro territorio para que no sigan en la peor de las precariedades?", se cuestiona esta asociación, que interpela directamente al alcalde, Gorka Urtaran, y al diputado general de Álava, Ramiro González, sobre si este es el "bien común" que propugnan.

También la Iniciativa por el Derecho a Techo ha pedido a la sociedad que no invisibilice a estas personas y que se sumen a la denuncia de "algo que no debería pasar pero que está pasando".