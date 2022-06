Sagardui insiste en que "no es verdad" que se vaya a "desmantelar" Osakidetza

La consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui, ha asegurado este miércoles que "no es verdad" que se vaya a "desmantelar" Osakidetza ni que vaya a haber "recortes o privatización" del sistema vasco de sanidad pública.

Sagardui se ha referido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, a las concentraciones convocadas por los sindicatos paara este mismo miércoles y a la manifestación del próximo 26 de junio "en contra del desmantelamiento de la sanidad pública".

La consejera de Salud ha asegurado que siguen "con las manos abiertas" y "proponiendo temas" en la mesa sectorial de Osakidetza, "como no puede ser de otra manera", y que están "totalmente dispuestos a hablar" con los sindicatos porque "debemos ir por la vía del acuerdo".

Sagardui: "No hay nada de eso en Euskadi"

"Si las movilizaciones se han convocado porque hay un plan para desmantelar Osakidetza, porque hay recortes o incluso por la privatización que se ha mencionado, todo eso no es verdad, no hay nada de eso en Euskadi. Todos sabemos que la situación no es fácil, pero solo podemos salir con el diálogo entre todos", ha destacado.

En este sentido, ha insistido en que "no hay ningún plan especial, ni intención de recortar, ni desmantelamiento" de Osakidetza, y ha asegurado que "el modelo de atención primaria en Euskadi ni ha cambiado ni va a cambiar". "Tenemos un modelo de atención primaria de cercanía y así va a seguir siendo", ha añadido.

Sagardui ha reconocido que actualmente hay "escasez" de médicos en la atención primaria en Euskadi, y ha afirmado que "en Osakidetza tenemos las puertas abiertas para recibir a esos profesionales y seguir garantizando el modelo de atención primaria de cercanía y presencial", y se ha referido a las OPEs dirigidas a profesionales de la atención primaria y pediátricos.

"Cambio cultural" en cuidados especializados

Asimismo, Gotzone Sagardui ha explicado que, cuando hablaba de un "cambio cultural" en la sanidad, no se refería a la atención primaria, sino a cuidados sanitarios especializados, como es el caso de la unidad de grandes quemados situado en el hospital de Cruces y que es "para toda Euskadi, e incluso para los que vienen de fuera de Euskadi".

"Somos un país pequeño, las distancias medias no son muy grandes, y en los servicios que por su tecnología o conocimiento son muy especializados y su necesidad no es tan amplia, deberemos seguir en esa línea", ha señalado.



Las enfermeras, profesionales de referencia

Además, la consejera de Salud ha destacado que se debe ver "con normalidad" que las enfermeras "también sean nuestras profesionales de referencia", pero que eso no significa "que vayan a hacer el trabajo del médico ni que se les va a pedir eso".

"Eso no ha salido de mi boca o por lo menos no ha sido de ninguna manera mi intención. Lo que yo digo es que, si queremos un buen cuidado sanitario, debemos continuar con el modelo de trabajo en equipo y que ahí también debemos considerar a las enfermeras como profesionales de referencia", ha reiterado.