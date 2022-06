El Defensor del Pueblo confía en que la Iglesia colabore en la investigación de los abusos

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha expresado este lunes su confianza en que la Iglesia católica colaborará finalmente con la investigación de los casos de abusos encomendada a esta institución, porque "se juega mucho de su sentido y su verdadero ser".

Durante su comparecencia en el Congreso para informar de la evolución de los trabajos de investigación sobre las denuncias de pederastia, Gabilondo ha pedido que no se dé por supuesto que la Iglesia no vaya a colaborar y ha recordado que dentro de esta institución no están sólo los obispos, sino también los cristianos de base o las congregaciones religiosas.

"La Iglesia es plural, compleja, con posiciones muy diversas, y por eso la que se ha negado a formar parte de esta investigación es la iglesia institucional", ha dicho Gabilondo para después añadir que la Confer (Conferencia de Religiosos) ha expresado ya su voluntad de colaborar en la investigación.

Sobre el hecho de que su investigación se centre exclusivamente en los casos que afectan a la Iglesia católica, el Defensor ha opinado que a ésta "puede pedírsele una ejemplaridad extraordinaria respecto a cuanto tiene que ver con las relaciones con los demás y con quienes están en una situación de gran indefensión".

Además, ha señalado que la Iglesia tiene conciencia de que debe abordar este asunto "de verdad, porque se juega mucho de su sentido y de su verdadero ser".

"La Iglesia es o debe ser la primera interesada en que esto se haga bien", ha subrayado Gabilondo, quien confía en que finalmente colaborará con su investigación. "Probablemente, no todo lo que algunos quieren, pero quiero pensar que colaborará", ha dicho.