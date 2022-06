Las campas de Olarizu acogen a miles de euskaltzales 41 años después

gasteiz – Un día luminoso, limpio y sano dio ayer domingo la bienvenida al Araba Euskaraz que, como hace cuarenta y un años, en su primera edición, se celebró en las gasteiztarras campas de Olarizu, pero en un contexto bien diferente en cuanto al conocimiento y uso de la lengua vasca en el territorio. Ha sido así, en buena medida, gracias al trabajo de Arabako Ikastolen Elkartea, que este año ha optado por unir a sus ocho centros en la preparación de una jornada festiva de la que mayores y pequeños disfrutaron en pleno Anillo Verde gasteiztarra.

Ya a las 10.00 horas, cuando arrancó oficialmente la fiesta, mayores y pequeños empezaban a disfrutar de las actividades y atracciones preparadas con el mimo que exige la ocasión. Familias, cuadrillas de jóvenes, autoridades y organizadores compartieron en Olarizu una celebración que se abría en la Casa de la Dehesa con un aurresku que corrió a cargo de dos dantzaris de la ikastola Argantzun, a la que se destinarán los beneficios de la jornada festiva.

No en vano, el lema de este año era Zortzigarren Alaba, la octava hija, en referencia a Trebiñu, donde a pesar de los obstáculos administrativos se ha puesto en marcha un proyecto educativo que desde 2003 ha ido creciendo paso a paso y que el resto de las ikastolas del territorio quisieron reconocer este año.

Liher Larrea, presidente de las ikastolas alavesas, subrayó en ese sentido que "Trebiñu es Álava y Trebiñu es euskera", y se felicitó por la llegada del 19 de junio, un día "fruto del trabajo" de muchos meses, un camino que "no ha sido fácil" y que demuestra el valor de hacer las cosas "dejando las diferencias a un lado".

Koldo Tellitu, presidente de Ikastolen Elkartea, celebró la llegada de "un gran día" para la ikastola de Argantzun, y por su parte el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, aseguró que "el euskera es el mayor tesoro", y que el sistema educativo ha sido clave para su crecimiento en Araba. En esa misma línea se expresó el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, para quien "no hay más que ver" la evolución de la matriculación en modelo D en el territorio para comprobar ese progreso de la lengua vasca en la sociedad alavesa, si bien ahora el reto es extender su uso "en el ámbito del ocio, fuera de la ikastola".

También el diputado general, Ramiro González, destacó que "a principios de los años ochenta la situación no tenía nada que ver" con la de hoy, y así recordó que el uso del euskera se extiende por todo el territorio, desde La Rioja a la Montaña Alavesa o Gasteiz. "El euskera es un tesoro, y como todos los tesoros, no sirve de mucho si no se utiliza", afirmó.

El logo de Basterretxea



Tras los discursos, ocho alumnos de la ikastola Argantzun interpretaron una coreografía ante las autoridades e hicieron entrega de otros tantos recordatorios con el logo creado por Néstor Basterretxea en 1981 para el evento a ocho representantes de las ikastolas alavesas, uno por cada centro. A continuación vino el recuerdo a la revista Alea que recogió Aritz Martínez de Luna; y el homenaje a quien fuera coordinador del Araba Euskaraz durante muchos años Angel Olalde, que no pudo asistir al acto.

Y, después, la fiesta. Tras dos años difíciles, en mitad de una pandemia que no ha permitido celebrar la fiesta de las ikastolas vascas como se había hecho hasta 2019, tocaba disfrutar de los gaiteros, la electrotxaranga, las txosnas, los juegos infantiles y todas las actividades preparadas en Olarizu bajo la protección de voluntarios como Andoni e Iban, de la ikastola Laudio, que en un marco "incomparable", como son las campas de Olarizu, hacían su trabajo "muy a gusto".

"Como en todos los ámbitos, han sido años raros y tristes", recordaba Andoni en relación a los de la pandemia, y también por eso era para ellos especial ponerse el peto fosforescente, su "contribución" al crecimiento del euskera.

Ellos se mueven por el espacio Pagoa, donde se ubicó el Encuentro de Danzas Vascas, la actuación del grupo Erabatera, la representación teatral de Alea Patata minak o la actuación de Kai Nakai.

En el espacio Haritza, por su parte, hubo artes escénicas a cargo de la ikastola Armentia, el espectáculo Ene Kantak o o la actuación de Goazen. Por último, en el espacio Ametza se celebró la sesión de bertsos y los conciertos de Intxixu, Keu Agirretxea, Sukasuan y Oxabi.