“Sí que animaría a mis hijos y a la cuadrilla a ir a ‘El conquistador’”

Bilbao – Los espectadores vascos se han acostumbrado a que Julian Iantzi asome en televisión tras las navidades. Su programa abre la temporada del nuevo año y 18 temporadas después del estreno de El conquistador sigue siendo uno de los espacios más esperados de ETB. Señala que animaría a sus hijos, también a la cuadrilla, a enfrentarse a los retos que impone el reality.

Es legendario su mal genio...

—Bueno, cuando me buscan saco el genio. Cuando me faltan al respeto, sí. Me parece bien que la gente proteste, pero en ese caso también yo tengo derecho a contestar. Yo lo que hago es defenderme y a veces hay que ser contundente, lo soy. Cuando hace falta cachondeo, yo hago cachondeo, soy el primero.

Hablaba de mal genio, no de ser contundente.

—Cuando alguien me falta al respeto, yo me enfado. Yo no falto al respeto a nadie y exijo lo mismo para mí. Por más que en redes digan que les faltamos al respeto, que me digan a mí exactamente cuándo lo he hecho. Los del programa estamos muy limitados, nosotros no podemos insultar a nadie, faltaría más. Pero los concursantes nos pueden mandar a la mierda, nos dicen mil cosas, incluso golpean a la cámara... Nosotros solo podemos discutir con la palabra, no tenemos otra arma. Cuando las cosas llegan a más, no solo conmigo, también con mis compañeros, yo me cabreo.

¿Qué proyectos tiene entre manos?

—Tengo uno televisivo, del cual todavía no puedo hablar. Ya hablará la cadena. Tengo otro, pero es fuera de la tele muy bonito. Es una web y una aplicación para digitalizar rutas turísticas, aparecen tanto núcleos urbanos como senderismo. Estoy metido en eso a tope con reuniones con instituciones, creo que la cosa va bien. También estoy buscando modernizar los eventos deportivos... Hay una documental con Ibon Casas, un chico con retinosis pigmentaria. También hay una película muy interesante, pero de eso hablaremos en otro momento. Estoy que no paro, me meto en todo lo que puedo.

¿Tiene previstas las vacaciones en ese no parar? Están a la vuelta de la esquina.

—¿Vacaciones? Es que yo soy autónomo. Nosotros o trabajamos o no trabajamos. El concepto de vacaciones y bajas laborales son cosas que los autónomos no contemplamos demasiado. No tengo ni idea a día de hoy. Si no tengo programa tendré vacaciones forzosas porque no tengo trabajo. Aprovecharé para ir a Haro, algo haré. Si me sale algún proyecto tendré que hacerlo y mi descanso será de fin de semana e iré donde esta la familia.

¿Animaría a sus hijos a ir a 'El conquistador'?

—Claro que sí. A mis hijos y a toda la cuadrilla para que valoraran lo que tienen en casa. Todos los que van cambian el chip y valoran lo que tienen en casa. Cuando estás fuera das más valor a esas pequeñas cosas, que sí, no son grandes, pero son muy importantes en la vida. Estamos acostumbrados a ahogarnos en la abundancia. Despreciamos ciertas cosas y son las que cuentan al final. Sobre todo la gente joven. Lo que decía el presidente Mujica: Las cosas no valen nada, lo que vale es el tiempo que tienes que invertir para ganar un dinero para poder comprar esas cosas. ¿Animar a mis hijos? Naturalmente, les invitaría a que fueran, a que probaran a vivir sin tantas comodidas y que a la vuelta cambiaran el chip.

¡Qué duro!

—Duro no, soy realista. Creo que los jóvenes tienen sus problemas. Pienso que no es fácil vivir en el siglo XXI. Lo importante de la vida siempre es lo mismo. Tienes que tener un sitio donde vivir, una cama donde dormir, un lugar y dos o tres comidas al día; pero sobre todo el cariño de tu entorno, de tu familia, de tus amigos... Eso es lo verdaderamente importante y es por lo que tenemos que luchar y esforzarnos. El cariño de los que nos rodean es fundamental.l

