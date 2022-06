El 60% de los adolescentes ha sufrido acoso online por parte de su pareja mediante conductas que incluyen visitas frecuentes al perfil de la pareja en redes sociales, envío de mensajes vejatorios o amenazantes, difusión de información negativa sobre la pareja y robo y uso indebido de contraseñas.

Así lo establece un estudio del grupo de investigación PSIDES de la UPV/EHU, formado por seis psicólogas y dos educadoras que precisan que estas acciones no tienen un límite temporal, ya que continúan una vez finalizada la relación.

El estudio también señala que la ciberviolencia es cada vez más frecuente en el colectivo de adolescentes y no se limita a controlar a la pareja, sino que se compone de un conjunto de acciones repetidas dirigidas a hacer daño a la otra persona.



Programa piloto en la ESO

El grupo investigador autor del informe ha puesto en marcha un programa piloto en los últimos meses para combatir la ciberviolencia en la pareja, bautizado Cyber Dating Abuse-Stop (CDA-Stop), dirigido al alumnado de tres centros educativos de la CAV, concretamente de segundo y tercero de la ESO.

El programa piloto, que tiene por objetivo educar y concienciar a los adolescentes sobre la ciberviolencia en la pareja, ya se ha aplicado entre enero y mayo en un instituto público y una ikastola y en septiembre se llevará a cabo en otro centro concertado.



Profesores: "La relación de pareja no era sana"

La investigación ha interesado al profesorado de estos centros, según informa la UPV/EHU este viernes, quienes, a raíz del mismo han "notado que la relación de pareja de algunos de nuestros alumnos no era del todo sana y que realmente hay un tema a tratar", explican el director y el orientador del instituto público que ha participado en el programa.

"La juventud utiliza las redes sociales e Internet para comunicarse y vimos que ahí había un espacio donde observar", señala María Dosil, profesora del grupo de investigación PSIDES de la Facultad de Educación de Bilbao de la UPV/EHU.



Inmersión en relaciones tóxicas

Este nuevo tipo de violencia, que se extiende fácil y rápidamente debido a las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las redes sociales, genera en la juventud afectada falta de autoestima, problemas psicológicos, ansiedad y depresión.

"Aunque los adolescentes saben identificar actitudes que son sexistas y mitos del amor romántico, en ese mundo online no hacen esa reflexión, no piensan en ello. Un claro ejemplo de ello es cuando, por ejemplo, dan un 'me gusta' a publicaciones que muestran relaciones estereotipadas e idealizadas, o cuando las suben a Instagram Stories", asegura Dosil.

Agrega que "la ciberviolencia provoca graves consecuencias en la juventud" ya que, entre otras, "provoca la inmersión en las relaciones tóxicas y les cuesta identificar los comportamientos y actitudes que forman parte de la violencia".

El programa piloto está dirigido al alumnado de 13 a 15 años y se desarrolla en 12 sesiones de una hora de duración cada una y divididas en 3 módulos.