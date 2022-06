La nueva selectividad LOMLOE llama a la puerta

Se ha cumplido el programa de la selectividad al pie de la letra: aprobado general. El 97,62% de los estudiantes vascos que la semana pasada realizaron la Evaluación de Acceso a la Universidad (EAU) han aprobado, prácticamente la misma proporción que el año pasado. Con una hora de retraso, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) entregó las calificaciones a los institutos y el alumnado pudo consultar la nota para clarificar su acceso a la carrera de su elección. No obstante, las notas de corte definitivas no se conocerán hasta que avance el proceso de matriculación en la universidad pública vasca. La nota de corte más alta del curso pasado en la UPV/EHU fue el 13,384 el doble grado de Física +Ingeniería Electrónica y la más baja el 5,470 del grado de Ingeniería Mecánica.

Las diferencias fueron mayores en función del idioma en el que se hicieron los exámenes: en euskera aprobó el 98,45 % (9.092 alumnos) y en castellano el 94,95 (2.727 bachilleres). Por sexos prácticamente no hubo diferencias, con el aprobado del 97,86 % de las chicas (6.776) y el 97,30 de los chicos (5.043). Las calificaciones han sido entregadas por la UPV/EHU a los centros de secundaria en los que está matriculado el alumnado y han podido ser consultadas hoy por el propio alumnado en la web de la universidad sobre la EBAU.atos

REVISIÓN DE NOTA La solicitud para la revisión de las notas se puede presentar los días 17, 20 y 21 de junio y los resultados definitivos de las pruebas se publicarán el 28 de junio. La petición para ver exámenes se debe realizar los días 29 y 30 de junio.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA La convocatoria extraordinaria de la Evaluación de Acceso a la Universidad tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de julio. El alumnado que desee presentarse debe matricularse del 23 al 28 de junio.



Así lo ha confirmado la ministra de Educación, Pilar Alegría, de visita en Euskadi con motivo del Congreso Internacional de Formación Profesional WFCP 2022 que se está celebrando estos días en Palacio de Congresos Kursaal de Donostia.

El Ministerio prevé aprobar el borrador definitivo de la nueva selectividad en julio, con lo que se desvelará tanto la estructura como el contenido de una prueba que lleva varios años en el ojo del huracán. Y es que, algunas voces del ámbito político del ala conservadora sostienen que el hecho de que cada comunidad diseñe su propia selectividad quiebra la igualdad de oportunidades del alumnado al existir un distrito universitario único, es decir, que la nota de la EAU sirve para acceder a cualquier facultad del Estado.

Por este motivo, las mismas voces exigen que se realice una prueba común para todo el Estado y que afectaría al alumnado que el curso que viene empiece en primero de Bachillerato. No obstante, la titular de la cartera de Educación ha negado en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses que el resultado de la reforma de la selectividad sea una EAUúnica, la última en Donostia. Pilar Alegría ha asegurado que el Ejecutivo central valorará "todas las opciones y alternativas", apostando por un modelo "respetuoso con las competencias de las universidades y las comunidades autónomas, pero que también valore una mayor homogeneidad en el resto de las pruebas".

Alegría ha rechazado que la reforma de la EAU vaya a invadir competencias porque, según dijo, el Ejecutivo español "ha demostrado, no solo porque sea una actitud sino porque reconocemos perfectamente la Constitución Española". Preguntado por esta cuestión, el consejero vasco de Educación, Jokin Bildarratz, se ha limitado a comentar que el "único conocimiento" que ha tenido su Departamento ha sido a través de los medios de comunicación, por lo que no se pronunció sobre los documentos que baraja el Gobierno.

No obstante, Bildarratz afirmó que no tiene "ninguna duda" de que el Ministerio y su Departamento "hablarán, debatirán y acordarán" y serán "capaces de resolver en el mejor sentido de todos". "Pero no creo que sea a través de los medios como vayamos a comunicarnos. Todavía no conocemos nada, estoy seguro que la ministra nos hará llegar el documento con el que están trabajando para que también podamos trabajar, aportar, crear y construir. La relación que tenemos los dos gobiernos es muy buena", ha zanjado.