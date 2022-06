Las muertes por covid repuntan en Euskadi pero bajan los ingresos hospitalarios

La pandemia sigue instalada en Euskadi. Prueba de ello es que en la última semana se han registrado 25 nuevas muertes a causa de esta patología. Concretamente, según recoge el último informe de Osakidetza, en los últimos siete días han fallecido diez personas más respecto a la semana anterior.

Un muy mal dato que contrasta con el resto de indicadores epidemiológicos, que reflejan cómo el virus va perdiendo fuerza en término de contagios, incidencia y pacientes ingresados.

Menos pacientes covid en planta y UCI

Pese al incremento de decesos, aquellos pacientes que requieren de hospitalización – tanto para ser atendidos en planta como en las Unidades de Cuidados Intensivos- se han reducido en los últimos días. De hecho, actualmente hay 295 personas con coronavirus en las plantas hospitalarias, 74 personas menos respecto al dato facilitado el pasado 6 de junio.

Un retroceso del virus más que notable, que también repercute de manera directa en las UCI. Es más, a día de hoy menos de una decena de personas– concretamente nueve personas- se encuentran en una cama de críticos por esta infección. En definitiva, los hospitales vascos respiran aliviados tras la reducción de contagios respecto a semanas anteriores.

No obstante, si tenemos en cuenta que en la última semana se han detectado un total de 3.748 positivos, cada día se contabilizan una media de 535 contagios. De este modo, la tasa de incidencia del virus en 14 días se coloca en 361,12 casos por cada 100.000 habitantes, casi treinta y nueve puntos menos.

Sagardui: "Seguimos en cifras muy elevadas"

La positividad baja en Euskadi y los contagios diarios se sitúan a la baja, según ha avanzado esta mañana la consejera de Salud. En una entrevista en Onda Vasca, Gotzone Sagardui ha considerado que, con todo, estos datos "siguen siendo datos muy altos" y ha hecho un llamamiento a no bajar la guardia, más aún con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina.

Afortunadamente, ha señalado, los hospitales en estos momentos "están bien" y el sistema sanitario no se encuentra tensionado. No obstante, ha insistido en que todavía hay más de 300 camas ocupadas por pacientes covid, por lo que no puede hablarse de que estemos en "una situación de normalidad".

El virus nos ha sorprendido "más de una vez"

La consejera de Salud ha apelado a estar prevenidos porque el virus ya nos ha "sorprendido más de una vez" en circunstancias en las que se pensaba que se estaba llegando a una normalidad. "No debemos olvidar la gran capacidad que tiene este virus de - a través de contagios y, si tiene mutaciones de unas características distintas a la inmunidad que tenemos- poder cambiar el escenario. A mayor número de contagios, las posibilidades se incrementan. Esperemos que no, pero ¡ojo, no nos confiemos!", ha sentenciado.