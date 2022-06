Las cinco noticias del día que no te puedes perder

Un total de siete personas han resultado heridas de diferente consideración en dos accidentes registrados durante la jornada de este sábado en las localidades vizcainas de Getxo y Galdames, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.



Desde primeras horas de la mañana el público se ha concentrado ante el estadio de fútbol, esperando que las puertas se abran para escuchar un concierto, que va mucho más allá de un concierto porque Fito ha conseguido unir a generaciones, estilos y culturas. "Cuando salga al escenario de San Mamés va a ser difícil no emocionarme", confesaba el músico bilbaino este mismo jueves. Y, seguramente, así ocurrirá porque se va a encontrar con un público totalmente entregado, dispuesto a disfrutar de su último trabajo, publicado en septiembre, y que ya es considerado una de las entregas más honestas y sinceras del artista.

La tranquilidad no tiene espacio este sábado en Bilbao. La capital vizcaina se ha convertido este sábado en epicentro no solo de la música, debido al concierto de Fito en San Mamés, sino que el mundo del automovilismo también mira hacia ella. Y es que tanto coches de época como deportivos tienen en la capital vizcaina varias citas que los amantes el motor no han querido perderse.

Un hombre ha muerto este sábado tras ser tiroteado en Tordera, Barcelona. Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, se ha detenido a tres personas presuntamente relacionadas con los hechos.



Las autoridades italianas han encontrado este sábado siete cadáveres tras estrellarse el jueves un helicóptero en el monte Cusna, en los Apeninos septentrionales.