Estas son las 41 carreras de la UPV/EHU que exigen más de un 10 para acceder a ellas

Mantener a raya los nervios no está de más para no pinchar a última hora en el examen que da acceso a la carrera deseada. No en vano, entrar en ciertas titulaciones se decide en milésimas. Pero el ogro no es tan fiero como lo pintan. De hecho, Euskadi fue la comunidad que mejor rindió en la evaluación de acceso a la universidad (EAU) del año pasado: el 97,6% del alumnado aprobó y la nota media fue de 7,2. La suavización de las reglas de la selectividad aprobadas en 2020 para no perjudicar a los bachilleres que sufrieron el confinamiento ha tenido un efecto claro ya que los resultados no han hecho más que mejorar.

La calificación final de calcula ponderando el 40% de la nota de la EAU y un 60% la puntuación de la etapa de Bachillerato. Según los datos aportados por el Ministerio de Educación, la nota media obtenida por los estudiantes vascos en Bachillerato fue de 7,7, la misma que La Rioja, Castilla y León, Cantabria y Valencia. Esto sitúa a Euskadi en la parte alta de la tabla de las comunidades autónomas aunque cae varios puestos en cuanto a sobresalientes obtenidos en la EAU. De hecho, la CAV está por debajo de la media del Estado. El porcentaje de sobresalientes en la EAU se sitúa en el 6,5%, en un rango que oscila entre el 1,9% de las Illes Balears y el 12,9% de la Región de Murcia y el Principado de Asturias. En este ranking Euskadi tiene un 6,3% de sobresalientes, por detrás de nueve comunidades y por encima de Madrid (5,5%), Nafarroa (5,3%) y Catalunya (3,8%).

La Selectividad 2022 –la última, previsiblemente, con el modelo actual– se presenta con las notas de corte más altas de la historia. El listón de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) se sitúa en el 13,384 con el que cerró el doble grado de Física +Ingeniería Electrónica de la Universidad el curso 2021-2022. Pero es que, otras 41 carreras de la universidad pública vasca exigen más de un diez para poder acceder a ellas, eso sí sobre 14 puntos. La mayoría son del área de la Ingeniería y relacionadas con el ámbito sanitario como Medicina, Enfermería , Odontología, Fisioterapia, Farmacia... También hay espacio para Magisterio, Periodismo, Comunicación Audiovisual. Este es el listado completo