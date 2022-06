El PNV exige a Europa ayudas para que los barcos vascos en Senegal vuelvan a faenar

La eurodiputada del PNV ha reclamado al Comisario de Pesca la activación inmediata de ayudas europeas para apoyar el regreso al mar de los barcos cañeros vascos que no han podido faenar en Senegal durante cinco meses debido al incumplimiento, por parte de las autoridades del país, del acuerdo de pesca que ha firmado con la UE.





Bilbao Barandika ha defendido que estos profesionales sean, y puedan continuar con dos décadas de impecable trayectoria humana y profesional a miles de kilómetros de casa prestigiando la marca Europa.En un comunicado, la representante jeltzale en la Eurocámara ha recordado el "calvario" padecido por los barcos cañeros vascos afectados por la decisión de las autoridades senegalesas de no entregarles las licencias de pesca, pese a haberlas pagado y ser concedidas al amparo del acuerdo pesquero recién renovado con el país africano.En este sentido, ha señalado que estos barcos, que utilizan una técnica de pesca artesanal "y especialmente sostenible", primero tuvieron dificultades para pescar porque no pudieron acceder a los caladeros de cebo vivo que utilizaban en su tarea y, posteriormente, quedaron definitivamente sin licencias.La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo visitó Senegal en febrero para tratar de resolver los problemas de cumplimiento de un acuerdo, del que fue ponente Izaskun Bilbao. Entonces, lascañeros, aunque no pudieron evitar que se entrevistaran con armadores y tripulantes.tras meses de arduas gestiones, se. En todo caso, la dirigente del PNV ha indicado que los barcos afectados por la inactividad "carecen ahora de recursos para abastecerse, adquirir el combustible y efectuar las tareas de mantenimiento y contratación que les permitirían volver a faenar".A su juicio, la actitud y decisiones adoptadas por el ministerio de pesca de Senegal, "ha colocadoque faenan con artes sostenibles y bajo un estricto control".Izaskun Bilbao ha lamentado que estos pescadores "se hayan sentido con toda razón" y ha asegurado que "merecen reconocimiento respeto y apoyo para continuar con dos décadas de impecable trayectoria humana y profesional a miles de kilómetros de casa; un trabajo duro que prestigia en el mundo la marca Europa". Por eso, ha exigido al Comisario que active las ayudas previstas en el fondo europeo marítimo y de la pesca para que estos emprendedores de la sostenibilidad puedan recuperar su actividad.