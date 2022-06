Olatz Garamendi: "La exigencia de un perfil lingüístico es un deber, no un capricho"

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, recordó ayer lunes que la exigencia de un perfil lingüístico para trabajar en la administración es un deber, no un "capricho", y precisóque no se han cambiado las "reglas de juego" en la OPE para la consolidación del personal interino.

Garamendi respondió así a los representantes de Elkarrekin-Podemos IU, de PP+Cs y de Vox que han reclamado más "flexibilidad" en la exigencia de euskera porque consideran que "mucha gente" que lleva años trabajando en la administración vasca se va a quedar fuera de este proceso de OPE.

Recientemente UGT advirtió de que el 82 % de los trabajadores tienen acreditado el perfil de su plaza, pero que aún queda un 18 % que, por diferentes motivos, todavía no lo han conseguido acreditar. La consejera aclaró ayer, sin embargo, que son alrededor de 500 las personas interinas que no tienen el nivel de perfil lingüístico fijado y "muchas menos" quienes están en plazas con fecha de obligatoriedad para adquirir el perfil por lo que ha pedido que no se confunda a la población.

Garamendi precisó que más del 90% de los trabajadores interinos tienen acreditado el perfil lingüístico de su puesto y recordó que el Gobierno vasco ha facilitado durante años formarse tanto dentro como fuera de la jornada laboral para lograr el nivel de euskera exigido.

La consejera insisitó en que hay leyes que regulan la utilización y exigencia del euskera que hay que cumplir, que la Administración debe garantizar el derecho de la ciudadanía a ser atendido en los dos idiomas oficiales de Euskadi y ha apelado a no "resucitar debates del pasado" en torno al euskera. "Nuestra intención es que nadie vaya a quedarse en la calle", dijo para precisar que cuando se habla de estabilización no se trata hacerlo en una plaza en concreto, ya que cada persona en función de su titulación y méritos puede optar a una u otra.

La consejera recordó que más del 60% de las 3.108 plazas que se van a convocar este año en la OPE de la Administración General de Euskadi se resolverán por concurso de méritos, sin exámenes, mientras que el resto se asignarán por oposición e indicó que en la primera convocatoria abierta con 1.272 plazas para las escalas de administración, auxiliar de administración, personal de apoyo y enfermería se han presentado 8.785 personas.