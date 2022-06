Osakidetza señala el déficit de médicos de Familia y de Pediatría para cubrir las plazas en Atención Primaria

La directora del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, Rosa Pérez, ha insistido este lunes en las "dificultades actuales para la contratación de ciertos perfiles profesionales", concretamente de medicina de familia y de pediatría para la Atención Primaria, y ha asegurado que "toda persona que quiera trabajar en Osakidetza tiene las puertas abiertas".

Pérez, junto a la subdirectora de Atención Primaria en Osakidetza, Susana Martín, han comparecido ante la Comisión de Salud del Parlamento, a petición de la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera, para informar de la situación de la Atención Primaria.

En su intervención, la directora de Osakidetza ha reconocido que "la atención primaria vive una época convulsa" y cree que este nivel asistencial "debería contar con mayor reconocimiento". Además, ha apostado por "consolidar a las enfermeras como un colectivo troncal en los centros de salud".

Tras señalar que "son múltiples las circunstancias que han llevado a una situación difícil de la atención primaria", ha citado entre ellas el "déficit de ciertos perfiles profesionales", concretamente de medicina de familia y de pediatría.

En este sentido, ha indicado que desde Osakidetza se realizan "esfuerzos para buscar hasta la última profesional". "Sin ir más lejos, este verano Osakidetza ha contratado todo profesional disponible en el mercado laboral para ofrecer la atención a la población en nuestros centros de salud en el periodo vacacional", ha asegurado.

Euskadi ofrece 109 puestos

Respecto a la oferta formativa de medicina especializada -los MIR-ha detallado que Euskadi ha ofertado su máxima capacidad: 109 puestos de medicina de familia, "un nuevo récord". "Todos los médicos residentes, tanto de Medicina de familia como pediatría, cuando terminan sus años de formación, cuentan con un contrato de larga duración en su mesa", ha afirmado.

Además, a la hora de convocar una oferta pública de empleo, ha recordado que se priorizan estas dos especialidades para "generar plantilla estable" y ha recordado que los próximos exámenes se celebrarán las semana que viene para ocupar 322 plazas de Medicina de Familia y 62 de Pediatría.

"Hemos creado 196 plazas nuevas estructurales en tres años", ha añadido antes de asegurar que "toda persona que quiera trabajar en Osakidetza tiene las puertas abiertas".

No obstante, ha reconocido que "sería un error decir que todo se arregla con más personal" y ha indicado que "el cambio de modelo está relacionado con medidas organizativas". "No les voy a negar que no nos vendría mal contar con más médicos de familia, pediatras o enfermeras, pero hoy por hoy no tenemos esa posibilidad", ha reiterado.

Osakidetza es "atractiva"

La subdirectora de Atención Primaria en Osakidetza, Susana Martín, por su parte, ha detallado que, aproximadamente, hay 100 profesionales de medicina de familia que se forman todos los años, de los que 50 son de Euskadi.

"Sabemos que cuando terminan su residencia, cuatro años, aproximadamente 80 se quedan a trabajar en Euskadi, más personas que las que residían de manera inicial", ha señalado para afirmar que Osakidetza es "atractiva" tanto en formación como en condiciones laborales.

Asimismo, ha detallado que un médico de familia que acaba de terminar su residencia tiene un contrato de larga duración ofertado por Osakidetza de alrededor de 3.000 euros, en un horario que, en un alto porcentaje de plazas es de mañana, -de 8.00 a 15.00 horas-.

Según ha explicado, la contratación se ha abordado este año en tres fases: oferta telemática, con contratos de larga duración; contratos mixtos, en Atención Primaria y Hospital; y contratos cortos, como bajas.

La responsable de Atención Primaria ha informado de que en la oferta telemática se han ofertado 30 plazas vacantes de Pedriatría de las que se han cubierto 10. En el caso de atención a adultos, se ofertaban 116 plazas, y se han cubierto 65 plazas.

Tras subrayar que muchas de las plazas que han quedado sin cubrir tenían horario de mañana, ha afirmado que esto indica que los horarios no solo son la razón por la que no se cubren estas ofertas de trabajo. "Resulta muy difícil llegar a conocer qué les puede resultar una plaza atractiva", ha señalado.

Respecto a los contratos mixtos --atención primaria y hospital--, ha informado que en Pediatría se ofertaban doce contratos y se han aceptado dos; en atención de adultos 24 y se han cubierto once; en Urgencias once plazas y se han cubierto nueve; y en emergencias de ocho plazas solo se ha cubierto una.

Sobre los contratos cortos, no ha dado cifras porque se abrieron el pasado viernes, pero ha reconocido que muchos profesionales prefieren contratos de pequeña duración, que "no es lo mejor" para la Atención Primaria pero que sirven para cubrir bajas o zonas "críticas" como Bidasoa o la Llanada Alavesa. "Estamos trabajando en la identificación de plazas de difícil cobertura para ver cómo proceder a su incentivación", ha informado.

Los grupos parlamentarios

La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha criticado las dificultades de la ciudadanía para conseguir una cita presencial con su médico de cabecera y ha preguntado a las responsables sanitarias si van a adoptar medidas para "agilizar" el acceso a Osakidetza. También ha pedido que aclaren qué van a hacer para "atraer a médicos residentes para que se queden en la Atención Primaria", así como al resto de profesionales sanitarios, y ha reclamado "más esfuerzos" ante la "falta de profesionales".

Ubera cree que otro modelo de funcionamiento de la Atención Primaria "ayudaría mucho" y ha propuesto que "se funcione en equipo y no sea el médico el centro, si no que haya otros especialistas" como geriatras.

El parlamentario del PNV Luis Javier Telleria ha puesto en valor el papel de la Atención Primaria en la sanidad pública y ha defendido la Estrategia de Osakidetza, antes de afirmar que el "cuello de botella" es encontrar profesionales y cree que se debe impulsar la "vocación". "El futuro pasa por el prestigio y valorización de la Atención Primaria", ha defendido.

El parlamentario del PSE-EE Ekain Rico ha subrayado la necesidad de "seguir avanzando" y "reforzar" la Atención Primaria, "base del sistema sanitario, que ha vivido momentos de absoluto tensionamiento durante la pandemia". "Para nosotros es positivo constatar que esa es la línea que han expresado en su comparecencia", ha dicho a las responsables de Osakidetza.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández ha pedido un reconocimiento de las "dificultades y problemas" de la Atención Primaria y ha expresado su preocupación por situaciones que "no tienen que ver con la pandemia", que han sido denunciados por los agentes sociales y colectivos profesionales, relacionados con la gestión de Osakidetza o la situación del gasto sanitario. "La Atención Primaria ha salido más frágil y debilitada de la pandemia y necesita un impulso importante", ha reclamado.

El parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio ha señalado que antes de la pandemia ya era necesario el fortalecimiento de la Atención Primaria y tras ella, cree que el Gobierno vasco "debe actuar, ver cuáles son los problemas y dar los pasos necesarios" con una "planificación estratégica". "Se ve falta de ambición", ha criticado antes de reclamar un "trabajo duro" ante la "época convulsa" que padece la Atención Primaria.