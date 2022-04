Aprueban definitivamente la ley que penaliza el acoso en clínicas abortivas

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles definitivamente la ley que modifica el Código Penal con el fin de castigar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas a interrumpir de forma voluntaria su embarazo, un delito que estará penado con tres meses a un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad. Lo ha hecho tras dar luz verde, con 154 votos a favor frente a los 105 en contra de PP y Vox, al dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta sobre la proposición de ley del PSOE que incorpora un nuevo artículo al Código Penal (el 172 quater), de forma que quienes se concentren a las puertas de las clínicas abortivas y hostiguen y coarten la libertad de las mujeres estarán cometiendo un delito.





?? Las #CortesGenerales han aprobado definitivamente Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo



▶?https://t.co/kWI9i6CCXS pic.twitter.com/oLRd5UQpqh — Senado de España (@Senadoesp) April 6, 2022

Otro ejemplo de "sectarismo" para el PP

La norma culmina así su tramitación parlamentaria ya que en su paso por el Senado no ha experimentado ningún cambio respecto al texto al que dio luz verde el Congreso, al ser rechazados los vetos de VOX y PP y las enmiendas de este último grupo, además de las del grupo vasco y ERC-Bildu. En el debate parlamentario,que ya dieron en el Congreso y es que a su juicio esta reforma del Código Penal va en contra de los derechos de expresión y reunión, además, ambos grupos han mantenido que las personas que se reúnen a las puertas de estas clínicas lo hacen para rezar y ayudar a las mujeres, y no para hostigar ni acosarlas.El senador popular Fernando de Rosa ha insistido en que esta norma es otra ejemplo de "sectarismo" del PSOE y ha mencionado quecon un tipo penal, ha dicho, "difuso" que será complicado aplicar por parte de los jueces. Los vetos y posturas de ambos grupos han sido rechazados por la mayoría del Senado porque, en palabras de la senadora socialista Donelia Roldán los grupos de personas que dicen que van a rezar a esas clínicas lo que hacen es "insultar y en muchos casos entregar ataúdes con niños, llamar asesinas a las mujeres" y darles "falsas" informaciones "invadiendo su espacio privado en momentos muy difíciles".En el mismo sentido se ha pronunciado el senador vasco Imanol Landa, el de Geroa Bai Koldo Martínez, y la del grupo Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu Sara Bailac, quien. Fue el pasado 21 de septiembre cuando el Pleno del Congreso acordó la toma en consideración de la proposición de ley orgánica presentada por el PSOE para añadir un nuevo precepto en el Código Penal y castigar el acoso a las puertas de estas clínicas.Vox y PP se opusieron y presentaron sendos vetos que fueron rechazados con lo que la iniciativa siguió con su tramitación. En su paso por la Cámara Baja se incorporaron enmiendas para, así como al personal de la sanidad pública que interviene en los abortos.También para que el acoso se persigapara que se inicie el procedimiento. Y el texto llegó al Senado cuya Comisión de Justicia dio luz verde el pasado 14 de marzo al dictamen de la proposición de ley sin incorporar ninguna enmienda, tal y como ha hecho el Pleno este miércoles, de forma que el acoso y hostigamiento a las mujeres se castigará con una pena de prisión de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. Según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI),Derecho a Vivir ya ha advertido de que "rezar y salvar vidas no es ningún delito" y que seguirá haciéndolo.