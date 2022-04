Activistas de 'Rebelión Científica' arrojan pintura roja en la fachada del Congreso

Medio centenar de personas se han concentrado este miércoles frente a la escalinata del Congreso y han manchado con tinta roja biodegradable la fachada de la Puerta de los Leones en protesta por la pasividad del Gobierno ante la crisis climática y en contra de una ley que consideran insuficiente.





Ahora mismo en el #CongresoDiputados los cientificos de @ScientistRebel1 han tirado pintura para denunciar la inacción contra el #CambioClimatico @Congreso_Es pic.twitter.com/tRaJ8bm9dm — Gerardo Gumiel (@gruffygummi) April 6, 2022

Else ha movilizado ante el Congreso y ha realizado una acción de desobediencia civil no violenta coincidiendo con la publicación de la última parte del informe del IPCC, el principal análisis científico sobre cambio climático.se han sentado frente a la fachada principal del Congreso gritando consignas como "No hay planeta B" o "Sin planeta no hay futuro", mientras que otros concentrados portaban una pancarta que decía: "Alerta Roja. Escuchad a la Ciencia".En apoyo a este acto, elde los manifestantes, que le han recriminado que su partido se haya "rendido" y no haya impulsado una mejor ley contra el cambio climático.Hasta once furgones de la Policía han acudido al lugar para desalojar a los manifestantes mientras que los servicios de limpieza han comenzado a limpiar ya la fachada.En una octavilla, los manifestantes se definen como, reprochan la inacción política frente a la crisis climática y explican que pasan a la acción porque sus avisos "no han sido escuchados" pese a que la humanidad está ante su "mayor reto".recalcan en su "alerta roja" para pedir un cambio de sistema.