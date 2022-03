Un 35% de los jóvenes vascos han hecho alguna donación para los refugiados de Ucrania

El 87 % de los jóvenes de Euskadi está interesado en la guerra de Ucrania y un 35 % de ellos han hecho alguna donación de dinero, ropa, alimentos o medicamentos para ayudar a los refugiados que huyen tras la invasión por parte de Rusia.

Según una encuesta a 4.000 jóvenes elaborada entre el 11 y el 15 de marzo por el Observatorio Vasco de la Juventud, el 17,1 % ha firmado alguna petición para pedir el fin de la guerra y el respeto a los derechos humanos y el 9,9 % ha participado en movilizaciones contra la invasión.

Seis de cada diez siguen a diario las noticias sobre la evolución del conflicto principalmente a través de la televisión (78 %), pero también por la presa escrita (51,2 %), Twitter (40,1 %) e Instagram (40 %), ha informado el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales en una nota.

Sobre la actitud de la Unión Europea ante la guerra, la mayoría (58,1 %) cree que está actuando bien en algunos aspectos y mal en otros, aunque predominan las opiniones negativas, ya que la nota que se le otorga a la UE en la gestión del conflicto es de 4,4 sobre 10.

Las medidas que más apoyo suscitan son el reconocimiento como persona refugiada especial a quien huye de Ucrania (72,3 %), las sanciones económicas y financieras a Rusia (67,4 %) y el cierre del espacio aéreo europeo a las aerolíneas rusas (59,4 %).

En el caso de la compra y entrega de armas a Ucrania las opiniones se dividen: el 31 % está a favor, un 36 % en contra y el 33 % restante no sabe o no contesta. Tampoco hay una opinión mayoritaria sobre si este conflicto va a unir más a la Unión Europea, ya que un 35,7 % cree que sí, un 35,3 % que no y el 28,9 % no se decanta.