Un 64% de los vascos manifiesta estar interesado por la ciencia y la tecnología

Un 64% de los vascos manifiesta estar bastante o muy interesada por la ciencia y la tecnología, con un interés medio de 3,7 en una escala de 1 a 5, aunque un 16% de los ciudadanos de Euskadi cree que los humanos convivieron con los dinosaurios y un 17%, que el cambio climático es causado en su mayor parte por ciclos naturales, más que por las actividades humanas.

Estos datos se recogen en un sondeo elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno vasco realizado entre el 7 y el 11 de febrero de 2022 a través de entrevistas telefónicas individuales a 300 personas mayores de 18 años de Araba, 500 de Bizkaia y 400 de Gipuzkoa, lo que supone un total de 1.200 personas entrevistadas.

El informe indica que el interés por la ciencia y la tecnología, por la medicina y la salud y por el medio ambiente y la ecología ha aumentado desde 2017. De esa forma, un tercio de la población manifiesta estar bastante o muy informado sobre ciencia y tecnología.

La Ciencia y Tecnología (2,9 puntos sobre una escala de cinco) se sitúa, en cuanto a nivel de información, por detrás de medio ambiente y ecología (3,4), y medicina y salud (3,2). En comparación con 2017, el nivel de información sobre temas de ciencia y tecnología, y medicina y salud disminuyen ligeramente.

En cualquier caso, el nivel de información que disponen los ciudadanos sobre los temas mencionados están por debajo del interés que manifiestan por cada uno de ellos. En el caso de la Ciencia y la Tecnología (CyT), el diferencial es de -0,8 puntos.

El interés por los temas de CyT es mayor en Euskadi que en el Estado español (3,7 y 3,1, respectivamente) y, en menor medida, también el nivel de información (2,9 y 2,8, respectivamente). La percepción ciudadana de la ciencia y la tecnología es positiva, ya que la mayoría considera que 'el interés de la gente joven en la ciencia es esencial para nuestra futura prosperidad' (87%), y que 'la ciencia y la tecnología mejoran nuestra salud' (82%).



LA CIENCIA 'SOLUCIONA CUALQUIER PROBLEMA'

Además, un 41% considera que 'la ciencia y la tecnología pueden solucionar cualquier problema'. Asimismo, un 30% consideran que 'en mi vida diaria no es importante saber sobre ciencia' y un 26%, que 'la ciencia y la tecnología son una fuente de riesgos para nuestra sociedad' (eran un 21% en 2017).

La población vasca tiene unos porcentajes de apoyo a estas afirmaciones similar a la media de la Unión Europea, y la población se encuentra dividida respecto a su capacidad de uso de las nuevas tecnologías.

La ciudadanía considera, en general, que su nivel de conocimientos científico-técnicos es bajo. El 70% de las personas encuestadas señalan saber poco o nada, frente a un 29% que saben bastante o mucho. La encuesta mundial de Gallup muestra una población global con un nivel superior de conocimientos declarados sobre CyT al de Euskadi. Así, un 47% consideran que saben mucho o bastante, frente a un 49% que saben poco o nada.

La ciudadanía tiene muy claro que la frase 'los continentes han estado moviéndose durante millones de años y continuarán moviéndose en el futuro' (89%) es verdadera. Por el contrario, sabe que las afirmaciones 'el cambio climático es causado en su mayor parte por ciclos naturales más que por las actividades humanas' (el 75% dieron la respuesta correcta) y que 'los primeros humanos vivieron al mismo tiempo que los dinosaurios' (72% de contestaciones correctas) son falsas.

Sin embargo, buen parte de los encuestados no tienen tan claro que la afirmación 'los antibióticos curan infecciones causadas tanto por virus como por bacterias' es falsa (un 53% dieron la respuesta adecuada ) y también que 'los rayos láser funcionan mediante la concentración de ondas de sonido' lo es (36%).

El nivel de conocimiento científico de la ciudadanía vasca es algo superior a la media de la UE en las dos primeras afirmaciones, similar respecto a la acción de los antibióticos, e inferior respecto al modo de funcionamiento de los rayos láser.



CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

La población está dividida en la consideración de su capacitación o formación en el uso de las nuevas tecnologías para realizar gestiones mediante Internet: un 48% se considera muy o bastante capacitada, un 22% algo capacitada y un 29% poco o nada. Son ligeramente más quienes consideran que tienen mucha o bastante capacitación para el uso de nuevos dispositivos electrónicos (51%), frente a un 25% poco o nada; y un 23%, algo.

A medida que aumenta la edad, disminuye muy notablemente la percepción de ser capaz de usar las nuevas tecnologías, tanto para la realización de gestiones como para el uso de los nuevos dispositivos tecnológicos. En cambio, a medida que el nivel de estudios es mayor, aumenta el porcentaje de quienes se consideran capaces de usar estas tecnologías. También se percibe una diferencia de género: los hombres se sienten más capacitados para usarlas que las mujeres.



IMPACTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

La mayoría (58%) de los entrevistados considera que los beneficios de la ciencia y tecnología son mayores que los perjuicios, pero un 11% considera que los perjuicios son mayores que los beneficios. Además, algo menos de una cuarta parte (23%) señalan un equilibrio en el balance entre los beneficios y perjuicios originados por la ciencia y tecnología.

El porcentaje de quienes consideran que los beneficios son mayores que los perjuicios ascienden en cada una de las encuestas realizadas desde el año 2006, de un 39% en 2006, pasando por un 51% en 2017, a un 58% en la actualidad. En comparación con el Estado español, el porcentaje de quienes consideran que los beneficios son mayores que los perjuicios es mayor en Euskadi (58%, frente a 46%).

La población considera mayoritariamente que varias de las nuevas tecnologías tendrán efectos positivos en los próximos 20 años. La percepción más positiva es la de el impacto positivo de la energía eólica (el 87% así lo consideran), seguida de las tecnologías de la información y la comunicación (80%), biotecnología e ingeniería genética (79%), nanotecnología (67%) e inteligencia artificial (62%). No se perciben tan claros los efectos positivos de la exploración espacial (39%).



GOBERNANZA

El acuerdo es mayoritario respecto a que 'en la elaboración de leyes y regulaciones, los valores son tan importantes como los conocimientos científicos' (78% más bien de acuerdo frente al 52% en 2017). También es mayoritaria la opinión de que 'los resultados de la investigación financiada con fondos públicos deben ponerse a disposición de la ciudadanía gratuitamente en internet' (76%); y 'las decisiones de interés general relacionados con la ciencia y la tecnología es mejor dejarlas en manos de expertos' (74%, frente al 59% en 2017).

También hay un acuerdo amplio también en que 'no deben imponerse restricciones a las nuevas tecnologías si no se demuestra científicamente que pueden causar daños graves a los seres humanos o al medioambiente' (62% frente al 36% en 2017), y un grado de acuerdo más reducido en que 'no debería haber límites en lo que se permite investigar a la ciencia' (44%).

El estudio señala que se percibe la profesión del investigador/a con una imagen ambivalente: un 65% consideran que compensa personalmente; al mismo tiempo que un 45% consideran que es muy atractiva para los jóvenes. Por el contrario, un 44% cree que es una profesión poco atractiva para los jóvenes, y un 34% opina que ofrece las mismas oportunidades a hombres y mujeres, frente a un 47% que no los ofrece. La imagen percibida de la profesión es más negativa en Euskadi que en España, aunque son más quienes consideran que compensa personalmente.