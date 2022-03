Un 71 % de los ciudadanos del Estado respaldan que la OTAN envíe armas a Ucrania

El último barómetro del CIS revela que los ciudadanos del Estado están muy preocupados por la guerra de Ucrania y sus consecuencias económicas y que respaldan abrumadoramente ayudar a los ucranios y acoger a refugiados, así como que el 70,9 % respalda enviar armas desde la OTAN para que se defiendan.

Además, los ciudadanos evalúan el papel que han desempeñado en esta crisis los líderes mundiales, concediendo la máxima nota al presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski (7,35) y la mínima al ruso Vladimir Putin (1,35), en tanto que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, se queda en séptimo lugar con un 5,39, solo por delante del chino Xi Jinping (3,44) y del propio Putin.

El muestreo de marzo incluye una serie de preguntas sobre la invasión de Ucrania en cuyas respuestas los porcentajes superan el 95 % cuando se trata de expresar la solidaridad de los encuestados con este país. Solo se detecta cierto rechazo al preguntar por el suministro de armas a cargo de la OTAN, al que se opone el 21,1 por ciento.

La encuesta, en la que no se pide la opinión sobre la decisión del Gobierno español de enviar armas directamente a la resistencia ucrania, sí plantea si la OTAN debería intervenir militarmente en ayuda de Ucrania si Rusia no se retira, algo que ve con buenos ojos el 51,9 % frente a un 35,4 que confiesa no estar de acuerdo.

En cuanto a la posición del Gobierno en el conflicto, el 39,7 % está "muy" o "bastante" de acuerdo con ella, frente a un 28,6% que dice estar "poco" o "nada" de acuerdo y un 23,6 que afirma estar "algo" de acuerdo.

Los porcentajes son del 46,2 % a la hora de valorar la actuación de la Unión Europea, con un 24,9 que la desaprueba, y del 36,6 al respaldar a la OTAN, cuya actuación en esta crisis es rechazada por el 31,2 por ciento.

LA SOCIEDAD MUY PREOCUPADA POR LA GUERRA



El estudio del CIS apunta que la preocupación de los ciudadanos por la guerra de Ucrania es enorme, al menos así lo confiesa un 86,4 % de los encuestados que aseguran estar "muy" o "bastante" preocupados. Y se mantiene al interrogarles si creen posible que Rusia invada otros países del Este, porque lo corrobora el 75,3 %.

BAJA POPULARIDAD DE PUTIN



La opinión que los ciudadanos tenían de Putin antes de la invasión ha empeorado para el 52,7 %, aunque el 44,6 afirma que no ha variado; además, lo colocan en la tabla de puntuación de líderes en último lugar, estadística que tiene a Zelenski en primer puesto con 7,37 puntos de media.

Le sigue con un 6,74 la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen y el tercer puesto es para el presidente francés, Emmanuel Macron (6,73).

En cuarta posición queda el alto representante europeo para Asuntos Exteriores, el español Josep Borrell, que logra 6,41 de nota, por delante del presidente de los EE. UU., Joe Biden, que alcanza un 5,42 y después Pedro Sánchez, último de la lista con aprobado.

Convencidos de que lo que está ocurriendo en Ucrania concierne a la UE (así lo admite el 95,7 %) y al Estado (82,7), la sociedad teme que las consecuencias de la invasión sean "muchas" o "bastantes" en el precio de los carburantes (94 %), así como en su situación económica (84,5 %) y en el precio y suministro de productos agrícolas (82,1).

A FAVOR DE ACOGER A REFUGIADOS



Un 97,4 % opina que hay que enviar ayuda humanitaria a los ucranianos, el 96,7 que todos los países europeos deben acoger a los refugiados y el 93,7 que es necesario presionar para que Putin retire su fuerzas de Ucrania, además de respaldar la imposición de sanciones económicas a Rusia con un porcentaje del 89,2.

Piensa el 81,2 % que Ucrania tiene derecho a entrar en la OTAN y el 84,7, en la Unión Europea.

La inquietud que causa la guerra se refleja en menor medida en la relación de principales problemas de los ciudadanos, donde figura en noveno lugar, con un 7,8 por ciento.

Encabezan esta tabla la crisis económica gracias a un 49,6 % de menciones y el paro (41,6 %), en tanto que la sanidad queda tercera (23,3 %).