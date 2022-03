Barcelona – El conseller de Salud de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argimon, explicó que ve un cambio de paradigma en la situación de la pandemia del cvid-19: "No he visto pandemia que dure más de dos años". Así lo explicó en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press ayer, coincidiendo con el segundo aniversario del estado de alarma decretado en 2020 por el Gobierno para frenar los contagios, y aseguró que no prevé otras "grandes olas".

Sin embargo, recalcó que no da la pandemia por acabada y que esta no acabará de un día para otro, y apuesta por esperar y analizar el comportamiento del virus en primavera, verano y sobretodo en otoño, "estación habitual de los coronavirus, donde puede ser que crezca y sea más infeccioso".

Mascarillas Sobre el uso de las mascarillas en interiores en Catalunya, aseguró que "lo más conveniente" es ir retirándolas en espacios interiores cerrados, empezando por los cursos de los alumnos más pequeños en las escuelas y avanzar progresivamente hasta retirarlas en todos los ámbitos de la sociedad. "No sé a qué estamos esperando", destacó Argimon, que explicó que se trata de un decreto del Gobierno español y que según él se debería aplicar de manera homogénea en todo el Estado.

Preguntado por si cree que Pedro Sánchez anunciaría la retirada de mascarillas en interiores, respondió: "Hoy es solo Ucrania. Si hubiese sido una cosa mixta, quizás". Sin embargo, remarcó que será "conveniente" seguir llevándola en espacios interiores sin ventilación como en el transporte público o en centros sanitarios.