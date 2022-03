Cómo actuar si se quiere acoger a personas refugiadas de Ucrania

El Gobierno vasco ha hecho público un documento en el que aclara algunas de las cuestiones sobre el operativo que ha puesto en marcha para la acogida de los refugiados que huyen de la invasión rusa en Ucrania.



Preguntas relacionadas con iniciativas solidarias

1. ¿A dónde se tiene que dirigir una persona que quiere ayudar?

El cauce para coordinar y encauzar todas las ayudas que la ciudadanía o las entidades quieren prestar es escribir un correo electrónico a errefuxiatuak@euskadi.eus describiendo la ayuda que quiere prestar. Se desaconseja actuar por libre o sin contactar con entidades especializadas y con experiencia en la gestión de situación de emergencia o ayuda humanitaria. Puede ocurrir que con la mejor voluntad se provoquen efectos contraproducentes.

2. ¿Y si alguien quiere hacer un donativo económico?

La mejor opción es dirigir las donaciones económicas a entidades que ya están trabajando, bien sobre el terreno, o bien en materia de acogida y ayuda humanitaria, en los números de cuenta facilitados por estas organizaciones. Algunas entidades pueden plantear también la opción de hacerse socia o socio, si se desea mantener un vínculo más estable.

3. ¿Y si lo que se quiere es donar alimentos, ropa etc.?

Si se desea donar alimentos, ropa o cualquier tipo de enser debe confirmarse previamente que quien organiza la recogida tiene previsto cómo hará llegar a su destino el material recogido. Se recomienda donar a organizaciones con presencia o contactos en el país o zona de destino.

4. Si una persona desea ceder una vivienda, ¿a dónde tiene que dirigirse?

Debe escribir un correo electrónico a errefuxiatuak@euskadi.eus. Se sugiere que en el escrito se detallen las condiciones de la vivienda. En este momento se necesitan principalmente viviendas equipadas para la vida cotidiana de una familia. Si el ofrecimiento de vivienda es para compartirla y convivir con las personas refugiadas también debe precisarse este extremo. El servicio que atiende este correo electrónico ayudará a las personas que hacen este tipo de ofertas a valorar lo que implica, así como las condiciones que la vivienda ofrece para la convivencia.

5. Si alguien quiere colaborar como voluntario o voluntaria en cualquier tipo de actividad de apoyo, ¿qué puede hacer?

Primero, escribir un correo electrónico a errefuxiatuak@euskadi.eus. En segundo lugar, conviene pensar que la solidaridad va a necesitar sostenerse en el tiempo. Cuando las personas procedentes de Ucrania se instalen en Euskadi, necesitaremos que se organicen grupos de personas voluntarias para: brindar ayuda, compañía y calor humano a las personas desplazadas; ayudarles en el aprendizaje del idioma; acompañarles en la familiarización con su nuevo entorno de vida, tanto en el uso de servicios, comercios o transportes, como en el conocimiento de las posibilidades para su ocio, autonomía o adaptación socio-laboral. El Gobierno vasco está preparando una propuesta para articular esta red de solidaridad social.

6. ¿Qué opina el Gobierno Vasco de las iniciativas espontáneas de personas o grupos que se trasladan desde Euskadi a los países fronterizos con Ucrania para facilitar la llegada de personas refugiadas hasta nuestro país?

Esta voluntad de solidaridad merece una valoración positiva y representa a una sociedad que quiere comprometerse y ayudar. En todo caso, es muy importante que esa voluntad no se plasme en impulsos descoordinados o realizados por cuenta propia o de manera particular, sin comunicación con las instituciones. Por este motivo, es necesario que este tipo de ofrecimientos se comuniquen con antelación al correo electrónico a errefuxiatuak@euskadi.eus.

Por el bien de las personas a las que queremos ayudar, es necesario que las instituciones sepan con antelación cuántas serán las personas que llegarán a Euskadi por esta vía, de qué edad o perfil, con qué necesidades o si cuentan con familiares o allegados en nuestro país. Todo ello para poder prestarles la mejor acogida y el mejor servicio posible y para que este sea sostenible.

7. En este sentido, ¿el Gobierno vasco desaconseja expresamente algún tipo de iniciativa espontánea?

El Gobierno vasco desaconseja expresamente ir a recoger, a título particular, a personas adultas sin relación familiar o vínculo previo con Euskadi o con entidades que estén trabajando sobre el terreno. La solidaridad ha de ser efectiva y organizada, para garantizar los derechos de las personas y su protección, evitando riesgos a quienes reciben la ayuda y a quienes la ofrecen.

El Gobierno vasco reitera que NO se debe trasladar a personas menores de edad no acompañadas ni a las acompañadas que carezcan de autorización de sus tutores legales. Los traslados y acogidas a personas menores de edad deben hacerse con seguridad jurídica, máxima protección y con control público. Y nunca sin la autorización de sus tutores legales.

Si conoces a alguna persona o familia ucraniana que quiera trasladarse a Euskadi desde un Estado miembro de la UE fronterizo con Ucrania, comunícalo a una entidad o en errefuxiatuak@euskadi.eus

Preguntas relacionadas con el Plan de Contingencia de Euskadi



1. ¿Qué tiene que hacer una persona que viene de Ucrania para que se le pueda ayudar en su acogida?

Cualquier persona procedente de Ucrania tiene a su disposición el teléfono 945 222 222, así como un centro de acogida, con atención presencial en cada territorio atendido por Cruz Roja:

-Vitoria-Gasteiz. C/ Portal de Castilla, 52.

-Bilbao. C/ General Concha, 34.

-Donostia-San Sebastián. C/ Alto de Zorroaga, 41



2. ¿Tiene Euskadi un plan para organizar la acogida de las personas refugiadas de Ucrania? Si existe, ¿dónde puedo conseguirlo?

Sí. El 10 de marzo, a convocatoria del Lehendakari, se reunió una mesa con presencia de todas las instituciones y de las principales organizaciones sociales. En ese encuentro se presentó el Primer Plan de Contingencia de Euskadi para la acogida de personas desplazadas como consecuencia de la invasión de Ucrania. Su plazo de vigencia provisional va del 10 al 31 de marzo. Este documento está accesible en este enlace.

3. ¿Por qué el Plan de Contingencia tiene una vigencia de solo tres semanas?

La razón es muy sencilla. En este momento, la información disponible es muy escasa. Preparamos un Plan de Contingencia de acuerdo a esa información. En pocos días o semanas, contaremos con datos más precisos. En ese momento actualizaremos y adaptaremos las previsiones del Plan de Contingencia. Lo que pretende garantizar este plan, ahora y en estas condiciones, es que ninguna perso na procedente de Ucrania quede a la intemperie. El objetivo es ofrecer una acogida digna y un alojamiento inicial de emergencia.

4. ¿Cuál es la información de la que no se dispone?

En este momento se desconoce el número personas que puedan llegar a Euskadi, o sus plazos de llegada. No se puede saber si serán cientos de personas o miles de personas. Tampoco si llegarán de golpe en unos pocos días, o de un modo más escalonado a lo largo de varios meses. Hay que tener en cuenta que muchas personas, al menos de momento, llegan por flujos naturales a casas de familiares o de otras personas y familias con las que tienen relación.

Por eso, es muy importante que quien llegue a Euskadi, y no esté en tránsito, comunique que ha llegado al 945 222 222 y su intención de quedarse para tenerle en cuenta y atenderle mejor.

Se desconocen en este momento los recursos que el Estado articulará para la aplicación de la Directiva europea en cuanto a los derechos que otorga la protección temporal, o en cuanto a las ayudas económicas para la subsistencia de las personas desplazadas, así como para ofrecer una cobertura jurídica en los casos de acogida temporal de menores sin referente familiar.

5. Cuando se hace referencia a las ayudas económicas para la subsistencia de las personas desplazadas, ¿a qué se refieren?

El reconocimiento de la protección internacional temporal a las personas procedentes de Ucrania implica ofrecerles los medios necesarios para su subsistencia. La determinación de estas ayudas es competencia de la Administración del Estado. En tanto esta no se articule, el Gobierno vasco tiene previsto impulsar un acuerdo con entidades sociales con experiencia en este ámbito para canalizar y hacer llegar a las personas y familias que lo necesitan estas ayudas. Para ello, se tomará como experiencia de referencia el programa "Azken Sarea Indartzen" puesto en marcha durante la pandemia.

6. ¿De cuántas plazas se disponen en Euskadi para acoger a personas procedentes de Ucrania?

Debe diferenciarse entre lo que es un alojamiento inicial de emergencia para los primeros días, y una alternativa habitacional estable. Para un alojamiento inicial contamos con las plazas del Sistema de Acogida e Integración del estado, con los recursos de Irun, Tolosa, Oñati y Berriz, así como con la posibilidad de alojamiento en hoteles y hostales. Para una solución habitacional estable se está preparando una bolsa de viviendas con el Alokabide y EUDEL, a la que se añadirán las viviendas ofrecidas voluntariamente por la

ciudadanía o por personas ucranianas residentes en Euskadi.

7. ¿Cuántas viviendas se han ofrecido voluntariamente por la ciudadanía?

No es posible ofrecer un número concreto porque antes de confirmarlo debe compro barse la idoneidad de cada ofrecimiento solidario. En todos los casos, las viviendas deben reunir requisitos de espacio, habitabilidad y viabilidad convivencial para poder destinarlas a este uso.