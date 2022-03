PNV y PSOE defienden que Gabilondo investigue los abusos de la Iglesia católica

La diputada jeltzale Josune Gorospe defendió ayer la propuesta conjunta del Grupo Vasco y del Grupo Socialista para que una Comisión independiente liderada por el Defensor del Pueblo investigue los abusos en la Iglesia católica que evite "juicios partidistas" y "proteja" a las víctimas "alejándolas de la polarización política" y del "pimpampum" de las Comisiones de investigación del Congreso. "El propósito último y principal de la presente iniciativa es asegurar la reparación a las víctimas, mejorar la prevención y ofrecer la mejor protección posible", explicó Gorospe. La Proposición no de Ley debatida ayer martes en Pleno y que se votará mañana jueves encomienda al Defensor del Pueblo que proceda a constituir una Comisión independiente de personas expertas, presidida por él, que elabore un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos.

Este informe será remitido a las Cortes y al Gobierno español para adoptar las medidas necesarias y se presentará en el Pleno del Congreso para su debate por los grupos. Josune Gorospe comenzó su intervención acordándose de "las víctimas que sufrieron abusos sexuales siendo menores, y lo hicieron en silencio. Hechos dolorosos, que condenamos rotundamente, y que tienen fuertes consecuencias en el desarrollo de su salud y en la vida adulta de estas personas".

Acompañar y amparar



En este sentido la diputada jeltzale señaló que "queremos acompañar y amparar a estas personas en este proceso de búsqueda de la verdad, de clarificación de lo ocurrido, para que se les conceda el derecho a que se conozca la verdad. La sociedad nos pide que se investigue con rigor, con seriedad y con objetividad". En esta línea Gorospe advirtió de que la intención de la propuesta conjunta con los socialista no es la de hacer causa general contra ningún colectivo, al igual, dijo, "que somos contundentes al decir que la Iglesia católica no estuvo a la altura de la circunstancias". La diputada señaló que "no se trata de prejuzgar ni de poner en tela de juicio a una institución como la Iglesia católica en su conjunto, sino de adoptar un marco de actuación centrado en el interés y protección de las víctimas". Así comentó que la iniciativa conjunta persigue la "centralidad" Sin embargo, Gorospe sí ha pedido una "participación activa" de la Iglesia para "el esclarecimiento de lo acontecido y la asunción de las responsabilidades que se deriven". Tras reconocer que esta iniciativa "llega tarde", Gorospe pidió "no malograr el buen fin de la iniciativa; no la desvirtuemos y realmente logremos aislarla y protegerla de la diatriba política y del pimpampum político de la Cámara", afirmó.

La portavoz jeltzale defendió la Comisión independiente frente a la comisión parlamentaria. "Este tipo de hechos –dijo– generan una importantísima alarma social y la sociedad nos está pidiendo que se investiguen con rigor, con seriedad y con objetividad. Otros países de nuestro entorno sociocultural ya lo han hecho. Se ha hecho en EE.UU., Irlanda, Reino Unido, Francia, Alemania o Portugal con distintas fórmulas. La fórmula que más éxito tiene es la de la una comisión independiente de expertos".

Comisión en el aire

Sin fecha. La Junta de Portavoces del Congreso rechazó poner fecha al debate de la comisión parlamentaria que solicitaron Unidas Podemos, ERC y Bildu para investigar los abusos sexuales en la Iglesia. Así las cosas, lo que se va a debatir y, presumiblemente aprobar, será la propuesta de una investigación independiente encabezada por Ángel Gabilondo, a propuesta de PNV y PSOE, mientras que la comisión parlamentaria seguirá en el aire, pendiente de debate.