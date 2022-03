Avanzando en el reto de la igualdad

Coca-Cola Europacific Partners avanza con el compromiso firme de crear una cultura y un ambiente inclusivo, donde todas las personas puedan sentirse bienvenidas. La compañía está abierta al talento sin límites, consciente de que la diversidad es, hoy en día, necesaria para el desarrollo pleno de una organización y de las personas que la forman.

CCEP, como la sociedad, es diversa. La diversidad enriquece una organización, trae consigo nuevas ideas y multiplica los puntos de vista y perspectivas para hacer frente a los retos que se nos plantean cada día. Fomentar la diversidad de ideas, pensamientos y experiencias conduce a mejores formas de trabajar y mejores resultados de negocio.



En Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) Iberia hace tiempo que uno de los pilares de acción es la Estrategia de Inclusión y Diversidad. Un plan transversal para abarcar la diversidad en un sentido amplio, que tiene en cuenta a todas las personas que trabajan en la compañía.

En concreto, en Diversidad de Género, hace tiempo que CCEP se marcó el objetivo de que, para 2025, el 40% de los puestos de los equipos directivos –en todos los niveles y todos los mercados– estén ocupados por mujeres. La compañía, impulsa mecanismos para detectar posibles casos de brecha salarial, así como objetivos y medidas de acción concretos para la prevención y reducción de la misma.

La equidad es una parte fundamental de la Cultura de CCEP. Para garantizarla se implementan medidas en todos los ámbitos, en los distintos departamentos.

Dentro de los procesos de acceso y selección, evitando la discriminación a través de CV ciegos. Promoviendo el acceso de las mujeres a todas las profesiones, categorías y funciones, especialmente donde sea adecuado facilitando su participación en procesos de selección y promoción. Impulsando la formación de las mujeres para favorecer su incorporación en aquellas categorías y funciones donde se encuentran infrarrepresentadas.

La compañía realiza campañas de sensibilización para todos los equipos respecto al trato respetuoso y a la igualdad de oportunidades, asegurando el ejercicio de los derechos de conciliación, apoyando la conciliación de la vida familiar, laboral y personal de mujeres y hombres, y favoreciendo la corresponsabilidad familiar.

La compañía realizará este mes una formación sobre Igualdad para toda su plantilla con el objetivo de lograr una mayor incidencia y atajar los sesgos que se realizan de manera inconsciente.



"Se valora el desempeño sin hacer distinciones"

¿Qué supone para ti trabajar en Coca-Cola?



—Yo valoro mucho la calidad de vida, y teniendo en cuenta que el trabajo influye en gran medida, resulta muy satisfactorio poder trabajar en una empresa como Coca-Cola, donde tanto el entorno laboral con los compañeros y compañeras como las condiciones laborales que ofrece la compañía repercuten positivamente en mi vida laboral y personal.



Coca-Cola Europacific Partners apuesta por el talento sin género, ¿Percibes esta apuesta en tu día a día?



—La he percibido desde el primer día. Personalmente, cuando se pusieron en contacto conmigo para darme la oportunidad de formar parte de la empresa eran conocedores de que en ese momento estaba embarazada y no me sentí discriminada, más bien al contrario, apostaron por mí y me contrataron. Dentro de Coca-Cola se apuesta por las personas y se valora el desempeño que tienen de la misma manera, sin hacer distinciones.



¿Qué les dirías a quienes buscan empleo y que creen que aún hay roles distintos en las empresas para hombres y mujeres?