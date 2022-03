Euskadi tiene la segunda tasa de divorcios más baja del Estado

Euskadi tiene la segunda tasa de divorcios más baja de todo el Estado, con 170 demandas por cada 100.000 habitantes, solo por detrás de Castilla y León (162,3 peticiones de disolución matrimonial). Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hechos públicos este lunes, las demandas de divorcio se incrementaron en España en 2021 hasta las 93.505, lo que supone un incremento del 2,7% con respecto a 2020, cuando hubo 91.050 divorcios.





?? Los territorios con un mayor número de demandas presentadas por cada 100.000 habitantes fueron Canarias y Comunidad Valenciana; las que mostraron la tasa más baja fueron Castilla y León y País Vasco pic.twitter.com/9ybbWdEker — Poder Judicial (@PoderJudicialEs) March 7, 2022

Demandas de modificación de medidas

De esta forma,, un 4% más que las de 2020; y 36.337 demandas de divorcio contencioso, que se incrementaron un 0,7% con respecto al año anterior.Por el contrario,. En concreto, se presentaron 2.687 demandas de separación consensuada, un 0,4% menos que el año anterior y 1.187 de separación contenciosa, un 3,9% menos. Además, durante el mismo periodo se presentaron 70 demandas de nulidad, frente a las 78 de 2020.Por comunidades autónomas,, con 247,5; la Comunidad Valenciana, con 238,8; Islas Baleares, con 229,7; Murcia, 225,4; Andalucía, 218,8; Cantabria, 213,7, y Cataluña, 208,3. La media nacional se situó en 205,7.Mientras, los territorios donde se presentaron un menor número de demandas por cada 100.000 habitantes fueron Castilla y León, con 162,3;. Además, de los datos se desprende que en 2021 se presentaron 12.955 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 14,4% más que el año anterior; y 32.162 no consensuadas, un 7% más que en 2020.Respecto a las demandas de modificación de medidas de guardia custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se presentaron 24.032 consensuadas,; y 26.548 no consensuadas, un 5,4% más que en el año anterior.Por otro lado,, un 12,6% menos que en el mismo trimestre de 2020. En concreto, se registraron 14.416 demandas de divorcio consensuado, un 14,6% menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2020 y 9.777 demandas de divorcio no consensuado, que representaron un 8,9% menos.Por lo que respecta a las, un 17,6% menos que en el mismo trimestre de 2020, y las no consensuadas fueron 313, 13,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. También cayeron las nulidades hasta 11, un 50% menos que en los mismos meses de 2020.En el cuarto trimestre de 2021,con 67,5; la Comunidad Valenciana, 61,1; Islas Baleares, 58,5; Andalucía, 57; Región de Murcia, 56,5; y Cantabria, 54,6. Todas ellas superaron la media nacional, que fue de 53,1. Donde menos demandas se presentaron fue en Castilla y León, con 41; País Vasco, con 43,7 y Galicia, con 47,4.