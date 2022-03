La Audiencia de Gipuzkoa verá la causa del profesor que enseñó su pene a estudiantes

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa verá la causa del profesor de la Escuela de Arquitectura del Campus de Donostia que fue denunciado el pasado mes de octubre de enseñar su miembro "violentamente" a un grupo de alumnos. Así lo han confirmado a NTM fuentes de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), desde donde declinaron dar más detalles sobre la situación actual de este docente que, provisionalmente, fue apartado de la docencia presencial y obligado a dar clases de forma telemática.

El pasado 22 de octubre, el colectivo de mujeres del Campus de Ibaeta Arrakala colgó un vídeo en las redes sociales para denunciar una "agresión sexista". En él, una portavoz explicaba que estos hechos tuvieron lugar el 4 de octubre. Y, según su versión, no era "la primera vez" que este docente cometía una agresión de esta naturaleza. "A pesar de todo, el profesor sigue dando clases con total normalidad. Si estamos denunciando estos hechos dos semanas más tarde es porque la Universidad no ha dado ninguna información sobre esto. Si no han denunciado este hecho ha sido por no ensuciar la imagen de la Universidad", afirmaba la joven.

Unos días más tarde dos centenares de estudiantes se concentraron ante la Escuela de Arquitectura para mostrar su repulsa ante el ataque sexista, convocados por Arrakala y Unibertsitateko Indar Batasuna. Dada la polémica suscitada, ese mismo día la UPV/EHU informó de que el día 22 había abierto un expediente al profesor. En un comunicado, señaló que ante estos "desagradables hechos" se abrió un expediente, con el fin de "conocer" lo acontecido y "proponer a su término la resolución más oportuna".

Además, comunicó que dentro del mismo expediente, y como medida provisional, se dispuso que el citado profesor "solo pueda impartir docencia de forma telemática y, por tanto, excluyendo toda presencialidad en su labor". Respecto de aquellas actividades docentes que requieran presencialidad, el centro y el departamento de pertenencia "adoptarán las medidas oportunas para garantizar el derecho del alumnado a recibir docencia presencial y para salvaguardar también su derecho a una formación integral", afirmaron. Al conocer esta decisión, la portavoz de UIB, Saioa Etxegia, declaró que la respuesta de la UPV/EHU "no vale para nada", ya que "esa persona sigue ejerciendo su función, de una manera u otra". Un día más tarde, y en medio de un mar de especulaciones y versiones contradictorias, se supo que la persona que había denunciado ante la Ertzaintza al profesor fue un menor de 17 años.