La críticas a la forma de vestir, la desigualdad en el mercado laboral, las políticas contra la violencia de género... son algunas de las problemáticas que varias jóvenes le exponen a la consejera de Igualdad del Gobierno vasco Beatriz Artolazabal.



"Me dijeron que llevaba esa ropa solo para provocar a los hombres"

La joven de 16 años Danna Rueda denuncia el señalamiento a la forma de vestir de las mujeres. Y es que como recuerda, en una ocasión en la que acudió a una charla, una mujer al ver sus vaqueros con rotos se dirigió a ella para criticar que "iba así vestida solamente para provocar a los hombres". Sin embargo, Rueda, aunque no le contestó recuerda lo que le pasó por la cabeza: "Si ella supiera que me gustan las chicas...", dice despertando las risas de sus compañeras, pero sin quitar la importancia al comportamiento al que se ven sometidas las mujeres.



"En mi clase, muchas veces cuando voy a hablar dicen: ¡Ahí va la feminazi!"

La más joven del grupo, Kunda Cisse, de 15 años expone que a pesar de lo que pueda parecer, en su clase son muy habituales los comentarios machistas. Además, explica que "intentan camuflar el machismo con humor". Cuando ella contesta, critica que el comentario que más repiten contra ella es "Ahí va a saltar la feminazi". Respecto a eso, expone que le parece incomprensible que a día de hoy "haya gente que asocie el feminismo con el nacismo", y pide a la consejera Artolazabal que en los centros se impartan clases de defensa personal.



"Sufro triple discriminación por ser gitana"

La joven de Irún sueña con una sociedad en la que no se valoren los logros de una persona por ser "hombre, mujer, o de una cultura u otra". Una sociedad sin etiquetas, ya que como denuncia con hastío, mujeres como ella sufren triple o incluso cuádruple discriminación.

"No solo por ser mujer, sino porque venimos de una cultura, por la pobreza... un montón de vertientes. Cuando ven que resurges de eso igual que las mujeres de aquí te dicen: no pareces. Eso parece que es un halago, pero no", critica Dual.



"Cada vez identificamos más los micromachismos"

Alazne Mendibil asegura que en su opinión la sociedad no está dando paso atrás en la consecución de derechos de la mujer, sino que "cada vez nos damos cuenta de más micromachismos y mas actitudes que antes igual no eran tan evidentes". Y es que como defiende la joven de Mungia, "ahora como nos hemos ido reeducando nos damos cuenta más rápidamente de esas actitudes que hay que dejar de lado. Ya que esa es la forma de cambiarlos. "Como nos damos cuenta cada vez que queremos cambiarlo más. Pero hay que corregirlos desde pequeños".



Reclama una sociedad en la que no sea necesaria la discriminación positiva

Poniendo el foco en el mercado laboral, Aitana Agirre asegura que el punto al que le gustaría llegar es a una sociedad en la que no fuesen necesarias las políticas de discriminación positiva.

Y es que la brecha salarial o la pregunta de "¿quieres ser madre?" en las entrevistas de trabajo son uno de los temas que más se repiten en el encuentro entre las jóvenes y la consejera de Igualdad. Por eso, la donostiarra alude a las políticas de discriminación positiva aún tan necesarias. "Que no estuvieran significaría que ya no son necesarias", zanja.



"No es justo que sea obligatorio que vea a mi padre"

La joven de 16 años denuncia la actual política para las víctimas de violencia de género. Y es que tras vivir en centros de acogida, cuenta que tras acabarse la vigencia de la orden de alejamiento de su padre, legalmente está obligada a verle "por ser menor".

"No es justo", denuncia. Aunque ella explica que entiende perfectamente la situación y se niega a las visitas del padre, no ocurre lo mismo con sus hermanos más pequeños: "No son conscientes aún y creo que viven una mentira", expone Bahadi.