Juan Carlos Unzué lanzará el Chupinazo por decisión del alcalde

El exfutbolista profesional Juan Carlos Unzué, afectado por ELA, es la persona elegida por el alcalde Maya para lanzar el Chupinazo de 2022.

Es la decisión que ha anunciado este viernes a los grupos municipales durante la reunión de la Junta de Portavoces, el órgano que había señalado para alcanzar un consenso sobre la persona que protagonizará el inicio de los próximos Sanfermines.

En realidad, el consenso al que había hecho referencia Maya no era necesario, ya que en la reunión ha comunicado a los grupos municipales les que la decisión estaba tomada y que solo buscaba de ellos su respaldo.

"Estoy en el derecho de pensar en una persona que me parece que sería ideal para lanzar el Chupinazo y lo digo. No he dicho que va a ser sí o sí, ni que lo voy a imponer por encima de todo. Espero que lleguemos a ese consenso", señaló hace unos pocos días el alcalde Maya.

No ha durado más que unos pocos minutos, lo suficiente para que el alcalde haya asegurado que ha sido una elección personal.

Aunque consideran adecuado el candidato, los portavoces de la oposición discrepan con las formas del alcalde.

Aseguran que las declaraciones realizadas en las últimas semanas por Maya sobre esta cuestión no eran ciertas y que su concepto del consenso se asemeja más a la imposición que a otra cosa.

EH Bildu, PSN y Geroa Bai han anunciado que realizarán una valoración sobre lo sucedido.

Cabe recordar que en la Comisión de Presidencia celebrada el pasado 15 de febrero, la mayoría municipal aprobó una iniciativa para que se mantuviera el sistema de votación popular mientras no se acuerde otro método para elegir al lanzador del Chupinazo. Navarra Suma votó en contra, la mayoría municipal.

Desde que en 2020 hizo público que padecía ELA, Juan Carlos Unzué se ha convertido en un referente de la visibilización y la lucha contra esta enfermedad, protagonizando campañas, charlas, documentales y libros en los que cuenta en primera persona su convivencia con la esclerosis lateral amiotrófica.

FUTBOLISTA, ENTRENADOR Y COMPROMETIDO



Natural de Orkoien (1967), acumuló más de 300 partidos en Primera División. Debutó en la portería de Osasuna en Primera División en la temporada 1986?1987.

Fue el inicio de una carrera profesional que le llevó a jugar también en el FC Barcelona, Sevilla FC, CD Tenerife y Real Oviedo. Como futbolista, cuenta en su palmarés con una Recopa de Europa y una Copa del Rey, ganadas con el FC Barcelona en 1989 y 1990, respectivamente.

Ya en los banquillos, entrenó al CD Numancia y al Racing de Santander. Entre 2013 y 2017 formó tándem con Luis Enrique y fue segundo entrenador con él en el RC Celta de Vigo y FC Barcelona, consiguiendo con los blaugranas una Champions League, dos Ligas, tres Copas del Rey, un Mundial de Clubes o una Supercopa de Europa. Tras esa etapa, ya como primer entrenador, dirigió al RC Celta de Vigo y al Girona FC.

Con esta designación, Iruñea se une a la visibilización de esta enfermedad, al apoyo a quienes la padecen y sus familiares y a la manera en la que Juan Carlos Unzué está afrontando la ELA como una lección de vida, además de reconocer también la trayectoria profesional de uno de los mejores porteros de fútbol navarros.