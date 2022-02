¿Comisión parlamentaria, defensor del pueblo o expertos independientes?

Aunque en el resto de países en muchos casos ha sido la propia Iglesia la encargada de poner en marcha investigaciones para arrojar luz sobre los abusos sexuales en el seno de la Institución, en el Estado español ha sido el Congreso el que ha tenido que tomar cartas en el asunto.

Si en un principio fue una comisión parlamentaria propuesta por EH Bildu, ERC y Unidas Podemos, se le sumó la fórmula del PSOE que instó a incluir la figura del defensor del pueblo, Ángel Gabilondo en ella. Asimismo, el PNV apuesta por una comisión de expertos independientes.

Ana Cuevas, portavoz de la asociación Infancia robada se decanta por la liderada por Gabilondo, "por tener una continuidad mayor". Sin embargo, alude a la voluntariedad de la Iglesia, que será clave. Y lo mismo opina el jurista de derecho internacional y colaborador de este medio Juanjo Álvarez, que explica que más que un juicio jurídico, lo que será es un juicio ético. "Si no tiene toga, ¿qué busca? Tratar de esclarecer los hechos ante el impacto social que tiene en la sociedad", subraya.

Asimismo, asegura que se pretende tomar dimensión del alcance "de todo lo que ha podido suceder". Pero, ¿hasta dónde puede llegar esta comisión? "Hasta todo aquello donde la justicia no va a poder llegar por delitos prescritos". Sin embargo, destaca que la comisión "se superpone y no tiene injerencia; ni la justicia sobre esta comisión ni la comisión sobre la justicia". "Está claro lo que no es: no es un Tribunal que vaya a juzgar ni a la institución ni a personas, porque no es su cometido. La justicia hará su camino en paralelo".



Conductas futuras

Por otro lado, además de arrojar luz a los casos ocultados en el pasado, Álvarez asegura que la clave de la comisión de investigación será "marcar las pautas futuras", como hacer propuestas legislativas para que este tipo de delitos no prescriba, "como ocurre con el terrorismo". Sin embargo, recuerda que "desgraciadamente no se pueden aplicar retroactivamente". Y es que como subraya Cuevas, "cuando un tema es tabú, no se legisla y cuando no se hace las víctimas no tienen derechos; que es lo que ha pasado. Por eso, sea cual sea la comisión elegida para investigar los abusos en el seno de la Iglesia, Mikel Eziolatza, miembro de la asociación de víctimas de la Iglesia en Navarra pide que no se use como arma política, y lleguen a un consenso.