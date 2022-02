Las comisarías de la Ertzaintza implantarán este año la denuncia electrónica

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha anunciado que "para aliviar los embudos" que se registran a la hora de presentar denuncias, se va a implantar a lo largo de este año la denuncia electrónica y ha aclarado que este sistema "no va a eliminar la atención presencial, sino que va a mejorarla", de forma que "solo los delitos graves que requieren diligencias complejas y difíciles serán atendidos por personal especializado".

En el pleno de control al Gobierno que está celebrando la Cámara vasca, el parlamentario del PNV, Jon Andoni Atutxa, ha preguntado a Erkoreka sobre el Plan de Seguridad Pública de Euskadi 2020-2025.

Erkoreka ha informado de que las comisarías y las oficinas de atención a la ciudadanía ofrecen servicio anualmente a casi 200.000 personas, ciudadanos que solicitan la atención de la Ertzaintza por diferentes motivos.

"En muchos casos son sencillos trámites administrativos como autorizaciones de menores para viajar al extranjero y en otras ocasiones son para cuestiones de más peso como presentar una denuncia ante un delito", ha explicado.

En este sentido, ha indicado que las denuncias "no son todas iguales" y ha diferenciado entre una denuncia para presentar un certificado a un seguro, de un proceso que necesita diligencias prolongadas relacionadas con un delito más grave. "Estas últimas, siendo las más importantes, suelen ser menos del 40% a lo largo del año", ha señalado.

Erkoreka ha destacado que hasta ahora, esta atención se presta exclusivamente por personal de guardia, que cuenta con una formación especializada en materia de investigación, y ha señalado que se trata de un colectivo que constituye un "grupo reducido, lo que hace que en los momentos de mayor afluencia de personas, se produzcan demoras en la atención".

"Generan, lógicamente, malestar e incomodidad en personas que han sido víctimas de un delito y que, en algunos casos, se encuentran en estado de agitación, traumatizadas o incluso padecen algún tipo de diversidad funcional", ha indicado.



DENUNCIA ELECTRÓNICA

Tras señalar que esta situación "plantea un problema que es preciso encauzar y resolver", ha informado de que "para aliviar estos potenciales embudos", se va a habilitar "en breve" la denuncia electrónica que "a lo largo de este año se implantará de manera definitiva".

No obstante, ha aclarado que "no va a eliminar la atención presencial, sino que va a mejorarla", de forma que la denuncia presencial se dividirá en dos bloques coordinados, según se trate de asuntos que por su complejidad o por su gravedad deban o no ser atendidos por personal especializado en materia de investigación. De esta manera, solo los delitos graves de tramitación compleja que requieren diligencias complejas y difíciles serán atendidas por el personal especializado.

El consejero ha informado de que el pasado mes de diciembre se puso en marcha en Vitoria-Gasteiz un proyecto piloto que cuenta con 47 agentes, hombres y mujeres, todos bilingües, de la 29 Promoción. "Han sido adiestrados, a través de un módulo breve pero suficiente, para atender a este cometido", ha indicado.

Según ha explicado, en un horario "amplio", prestan atención a todos aquellos requerimientos que no necesitan ser atendidos por personal especializado en materia de investigación.

"Esta medida está dotando a la atención de mayor agilidad y, claramente, de mayor calidad, sobre todo en los asuntos complejos", ha subrayado.

Erkoreka ha explicado que la valoración de esta experiencia está siendo "muy positiva" por el momento por parte de todos los colectivos implicados, incluida la ciudadanía.

No obstante, ha informado de que dentro de seis meses, en junio, tendrá una valoración general y si es positiva, este modelo se extenderá a todas las comisarías de la Ertzaintza cuando comience a trabajar la promoción número 30.