El mito que une juventud y apuestas se rompe pero el juego 'on line' gana terreno en Euskadi

Ayer miércoles entró en vigor en Euskadi el nuevo reglamento del juego que endurece la concesión de licencias de apertura de establecimientos de apuestas, a los que prohíben estar a menos de un radio de 150 metros de un centro educativo. Se prevé que la entrada en vigor de la norma suponga el cierre de 39 locales. Aunque existe una creciente preocupación social respecto a la penetración de este tipo de juegos en la juventud, la realidad es que el 52% de los jóvenes de entre 18 y 30 años nunca ha apostado, de los cuales solo un 3,2% confiesa tener algún tipo de problemática vinculada con el juego. Estos datos desmontarían, en palabras del vicelehendakari Josu Erkoreka, el "mito" sobre nivel de enganche que tiene este colectivo a los juegos de azar.

En vísperas del Día Internacional del Juego Responsable, el Observatorio Vasco del Juego presentó el informe titulado Juego y juventud en Euskadi que muestra una masculinización evidente en el perfil de la persona joven jugadora en Euskadi: son el doble de hombres que de mujeres, lo hacen más frecuentemente y gastan más dinero que ellas. También concluye que aunque el juego on line va en auge, la juventud vasca prefiere jugar presencialmente porque lo hacen mayoritariamente en grupo, para divertirse y como actividad de ocio. Eso sí, quienes juegan on line, gastan más dinero, lo hacen individualmente y eligen más las apuestas deportiva.

De media, la juventud vasca gasta 13 euros semanales y 45 euros mensuales en juegos presenciales, mientras que, en juegos on line, gastan 19 euros y 64 euros respectivamente. Estas diferencias se deben a que algunas personas juegan semanalmente y otras mensualmente. Pero este gasto depende de las preferencias de juego y del contexto. Según el estudio en el que ha participado investigadores del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la UPV/EHU la Lotería Nacional (27,1%), las apuestas deportivas (17,5%), los juegos de casino (16,9%) y las máquinas (12,1%) son los juegos presenciales más escogidos por la juventud, mientras que los juegos on line que más atraen son las apuestas deportivas (57,9%), la primitiva (9,9%) y el casino on line (8,9%).

Nivel de estudios

El informe apunta a que el principal motivo que conduce a la juventud a jugar es "la posibilidad de ganar dinero". Alrededor de 6 de cada 10 jóvenes juegan por este motivo. Pero, además, la diversión, la tradición (como en el caso de la lotería) y que tus amigos también jueguen incitan al juego. El hecho de estar con amigos, de sociabilizar, "es importante en los juegos de azar, sobre todo, en el presencial". La mayoría juega en cuadrilla (42,6%) o con alguna amistad (15,6%), y en el on line también tiene peso, pero menos 25,3% y 16,9% respectivamente, ya que, por lo general, quienes juegan on line, lo hacen individualmente (50,6%).

Otras de las conclusiones curiosas del estudio pone de manifiesto que a menor nivel de estudios, mayor frecuencia de juego y mayor cantidad de dinero gastado en juegos on line. Estos comportamientos, señala el informe, se reflejan en el porcentaje de jugadores con alguna problemática en el juego. Aquellas personas que tienen un ciclo formativo o un título universitario no tienen ninguna patología. Sin embargo, quienes siguen estudiando están en la media, en torno al 3,3% es una persona jugadora patológica y quienes tienen estudios secundarios o bachillerato son quienes más sufren esta patología, hasta en el 10,4% de los casos.

Más limitaciones



Durante su intervención, el consejero señaló que los jóvenes constituyen un colectivo "vulnerable" al que los poderes públicos deben prestar atención y afirmó que la nueva regulación del juego en Euskadi "da pasos importantes para fomentar el juego responsable y prevenir el juego problemático". La nueva normativa, que conlleva el cierre de 39 salones de juego, limita el número máximo de locales de apuestas, bingos y casinos y endurece las condiciones para el sector, estableciendo una distancia mínima entre locales de juego y entre estos y los colegios y aumentando el control en los accesos, entre otras medidas.

Observatorio vasco

Foto del juego

PRINCIPALES CONCLUSIONES. El Gobierno vasco decidió encargar la elaboración del informe monográfico 'Juventud y juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi 2021' al observar que las personas entre 18 y 30 años se comportan de una manera diferente con respecto a otras franjas de edad y que presentan un mayor porcentaje de problemáticas asociadas al juego. Entre las principales conclusiones del informe, destaca que la mayoría de las personas jóvenes, el 52% no ha jugado ni apostado nunca. Esta cifra contrasta con el 70,5% de personas adultas que afirmó haber jugado alguna vez a lo largo de su vida en el anterior informe del Observatorio. Entre el 47, 5% de la juventud de entre 18 y 30 años que sí ha jugado alguna vez destaca que:

–Una de cada 4 ha jugado en el último año.

–El 31,8% se inició en el juego siendo menor de edad y en compañía de amistades o familiares. De hecho, el 78,6% de la juventud encuestada recuerda haber visto a sus familiares jugar cuando aún eran niños o niñas.

–Juegan para divertirse, para estar con sus iguales y como una actividad o forma de ocio.

Masculino

Jugador tipo. Se ha detectado una evidente masculinización del juego:

–Juegan casi el doble de hombres que de mujeres en Euskadi.

–Juegan más frecuentemente que ellas.

–Gastan más dinero que las mujeres.

Juego 'on line'

En auge. Aunque el juego 'on line' está en auge, las cifras revelan que la juventud sigue decantándose por el juego presencial:

–Son el 69,1%, frente al 10,1% de quienes juegan 'on line' y el 20,8% que combinan ambas modalidades.

– Prefieren el juego presencial por la existencia de locales físicos como forma de socializar: casi el 60% juega en grupo o con alguna amistad.

–El 9,4% de quienes juegan en grupo lo hacen con alguna persona de su familia.

–Los juegos presenciales más escogidos son, por este orden: la lotería (27,1%), las apuestas deportivas (17,5%) y los casinos (16,9%).

Ludopatía

Menor nivel de estudios. En las menos ocasiones, el juego deriva en una patología. Las personas de entre 18 y 30 años que ha jugado el último año en Euskadi:

–El 3,2% presenta alguna patología.

–Son hombres, las mujeres de esa edad no presentan ninguna problemática de juego.

–La horquilla de edad más propensa a la patología es la de entre 23-26.

–Cuanto menor nivel de estudios, más posibilidad de sufrir alguna patología con el juego.