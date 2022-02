Amaia Cipitria: "Animo a las jóvenes, la carrera científica es una aventura apasionante"

Esta investigadora tiene a sus espaldas una trayectoria asombrosa. Para que se hagan una idea; a sus 41 años llevaba 17 años fuera de Euskadi. "Empecé a trabajar en Cambridge e hice allí mi tesis doctoral. Luego cambié de área de investigación y me fui a Australia y luego a Berlín, en un proyecto de dos años que terminaron siendo ocho". Actualmente es responsable del grupo de Bioingeniería en Regeneración y Cáncer en BioDonostia. Formó su grupo de investigación independiente en Berlín en 2017 y en 2021 se incorporó a Ikerbasque. "En el contexto de regeneración, trabajamos en regeneración ósea e investigamos grandes fracturas como consecuencia de accidentes o resección de tumores. Tratamos de sustituir los tradicionales injertos de huesos, usando biomateriales que ayuden a regenerar. Andamiajes que ayudan a reconstrir ese tejido y luego el andamiaje se elimina porque son materiales degradables. No se trata de prótesis permanentes sino de materiales que apoyan el proceso de regeneración", explica para los profanos. "También trabajamos en investigación más básica. Usamos hidrogeles que imitan propiedades mecánicas o bioquímicas de tejidos biológicos y en esos hidrogeles cultivamos células en dos o tres dimensiones para entender los procesos de regeneración", aclara.

Otra línea de investigación está centrada en la metástasis en los huesos. "Cuando un paciente tiene un tumor, puede reaparecer en forma de metástasis en otros órganos. Algunas células cancerígenas llegan a otros órganos a través de sistema linfático o sanguíneo y dejan de dividirse. Esos pacientes son asintómáticos, pero esas células pueden despertarse y las preguntas que nos hacemos es cómo entran en estado de latencia, qué provoca que se despierten y si podemos prevenir la metastasis actuando sobre esas células cancerosas dormidas", revela. ¡Casi nada!

A pesar de la magnitud de su trabajo, admite que es bastante invisible y que la brecha de género existe en todos lugares. También en Europa. No obstante, anima a todas las chicas a estudiar estas carreras. "Es una aventura apasionante y no deben tener miedo a perseguir sus sueños aunque claramente el camino no es fácil. Habrá obstáculos pero los podrán ir salvando, y lo más importante, es que la sociedad es cada vez más sensible a la búsqueda de la igualdad en el ámbito laboral y científico", resalta.