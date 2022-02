Se mantienen los modelos lingüísticos, con el euskera como eje

La cuestión lingüística es, junto con la financiación del sistema, uno de los temas clave del Pacto Educativo, sobre el que se asentará la futura Ley Vasca de Educación. Todas las miradas estaban puestas en si la opinión de consenso de la comunidad educativa iba en la línea de implantar un modelo inmersivo (todo en euskera), como reclaman las ikastolas y otros sectores, o dar continuidad al actual sistema de modelos. Finalmente, el documento Bases para un Acuerdo Educativo presentado en la ponencia del Parlamento Vasco se decanta por esta última opción, sobre la premisa de garantizar el bilingüismo del alumnado al final de la ESO y convertir el euskera en una lengua de uso.

El texto aprobado tras recoger las aportaciones de 90 agentes del sector define la Escuela Vasca como "un sistema multilingüe cuyo eje es el euskera", y se articula a través de dos lenguas oficiales y, al menos, una lengua extranjera. Se insta a la administración a "garantizar" los derechos lingüísticos del alumnado. Así se propone impulsar "medias eficaces" para "compensar" posibles carencias en cualquiera de las lenguas oficiales, como sucede en los centros con un alto índice de diversidad (becarios, migrantes...) o están ubicadas en zonas castellanohablantes.

El nivel de euskera toca suelo



El refuerzo del euskera es crucial ya que el Diagnóstico del Sistema Educatio 2021 advierte de que el bilingüismo ha tocado suelo en la escuela vasca. Merece especial atención la situación por la que atraviesa el modelo D (euskera), la línea que elige la mayoría de las familias para sus hijos e hijas, que escolariza ya al 74% del alumnado de Primaria y al 70% de Educación Secundaria. Los datos del último estudio elaborado por el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (ISEI-IVEI) hablan por sí solos. Y no son precisamente alentadores. El 49% del alumnado de 13 años del modelo D público y el 57,8% del concertado "no alcanza el objetivo del bilingüismo". Dicho de otro modo, la mitad de quienes estudian en inmersión lingüística en euskera no logra adquirir un nivel suficiente en las dos lenguas oficiales. Entre otras consecuencias, esta falta de dominio del euskera tiene un reflejo directo en la competencia lectora. Aunque mejor que la media del Estado, Euskadi se sitúa en lectura por debajo de la media de la Unión Europea, con un porcentaje de alumnado con nivel bajo del 23,04%, todavía lejos del objetivo del 15% a alcanzar en 2030.

Ante este panorama, el Pacto Educativo estabece que los currículos de la futura ley "deben garantizar el dominio de las dos lenguas oficiales al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria con arreglo a los indicadores del marco europeo común de referencia". Deben prever, asimismo, el conocimiento "suficiente" de, al menos, una lengua extranjera al finalizar dicha etapa educativa.

Euskera prioritario en las relaciones escolares



El documento "priorizará" el euskera en las relaciones de actividad y entre profesionales, así como en las relaciones formales y no formales entre el alumnado y el profesorado.

Estas son las claves:



Un sistema educativo único y diverso que tiene en cuenta el contexto y el perfil sociolingüístico y socioeconómico del alumnado.

que tiene en cuenta el contexto y el perfil sociolingüístico y socioeconómico del alumnado. Representación de la competencia lingüística . Una persona bilingüe no es la que posee la suma de dos idiomas sino una competencia propia e integradora de ambas lenguas. Ello exige planificar y trabajar las lenguas de forma conjunta y aprender a transferir entre ellas.

. Una persona bilingüe no es la que posee la suma de dos idiomas sino una competencia propia e integradora de ambas lenguas. Ello exige planificar y trabajar las lenguas de forma conjunta y aprender a transferir entre ellas. Un plan excelente necesita excelente profesorado . El Departamento de Educación impulsará actuaciones eficaces para reconocer y prestigiar la profesión docente.

. El Departamento de Educación impulsará actuaciones eficaces para reconocer y prestigiar la profesión docente. Es imprescindible la investigación aplicada , en colaboración de universidades.

, en colaboración de universidades. Asegurar los materiales didácticos adecuados. La evaluación de los mismos se realizará según criterios de las metodologías de enseñanaza-aprendizaje.

Instituto para el Aprendizaje de Euskera



El Acuerdo propone la creación del Instituto para el Aprendizaje de Euskera, institución a la que se le encomienda "asumirá algunas de las líneas de trabajo del Consejo Asesor del Euskera en materias tales como la capacitación lingüística y metodológica del profesorado, incluida la didáctica de la cultura vasca; el análisis de las necesidades de certificación lingüística, y su implantación". Asimismo sería el órgano encargado de elaborar el currículo vasco y organizar la producción de material escolar, así como dinamizar el uso de la lengua en el ámbito escolar.