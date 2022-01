La ONG ambientalista Greenpeace ha colgado una pancarta gigante en la Gran Vía de Madrid denunciando la contaminación que produce la producción intensiva de carne en el Estado. En el letrero se podía leer "Las macrogranjas no existen", en referencia a las declaraciones de Pablo Casado, líder del Partido Popular.



La organización ecologista ha publicado una fotografía de la pancarta en Twitter, acompañada de las siguientes palabras: "Y las pancartas gigantes de Greenpeace en el número 36 de la Gran Vía madrileña tampoco existen. No vayáis a mirar. No hagáis fotos ni las compartáis en redes sociales porque NO existen".





??LAS MACROGRANJAS NO EXISTEN.

Y las pancartas gigantes de Greenpeace en el número 36 de la Gran Vía madrileña tampoco existen.

No vayáis a mirar.

No hagáis fotos ni las compartáis en redes sociales porque NO existen.

?? @PedroArmestre pic.twitter.com/EG2AQ9VFzv — Greenpeace España (@greenpeace_esp) January 18, 2022

La polémica referente a las macrogranjas estalló a consecuencia de laque concedió elal medio británico, en la que afirmó que la producción intensiva de carney exportaPese al rechazo frontal por parte de la oposición y ciertos miembros del Gobierno central, lo cierto es que en 2020 laganadería industrial generóen el Estado, siendo ely eldel, según Greenpeace. Por otro lado, laabrió uncontra España en diciembre del pasado año por laen las macrogranjas y porpara evitar la, que deja a muchos pueblosRespecto a la calidad de la carne procedente de las macrogranjas, la(OMS) tiene clasificada lay alerta que su consumo excesivo podría producir, entre otras. Esta cuestión también desató una polémica cuando el propio ministro Garzón recomendó reducir el consumo de carne roja debido a suGreenpeace y otras asociación ecologistas y animalistas también denuncian que en el año 2020 se sacrificaron, lo que representa unque en el año 2000 y unque en 1961. Asimismo, el programa, por entonces presentado por, emitió en 2018 un programa en el que mostraba las condiciones de los cerdos en una macrogranja porcina deen la. Las imágenes mostrabanen las propias granjas e incluso